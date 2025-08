Fedez pubblica su Instagram il primo bacio con Giulia Honegger

Dopo mesi di indiscrezioni e scatti rubati dalla stampa di gossip, Fedez ha deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova compagna, Giulia Honegger , giovane stilista milanese. La conferma arriva direttamente dal rapper, che ha condiviso sui suoi profili social la prima foto ufficiale di un bacio con lei in vacanza in Sardegna, a Porto Cervo in Costa Smeralda con il commento "Non può piovere per sempre"

Giulia Honegger è una giovane stilista milanese: nata, cresciuta e residente a Milano, ha già fondato il marchio Ayme insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis nel 2024, muovendosi con stile in un ambiente che coniuga contemporaneità e micro‑produzione di qualità. Nonostante il profilo Instagram sia privato, raccoglie circa 14.300 follower e figura anche Angelica Montini – nome già noto nella vita sentimentale di Fedez . La sua passione per i tatuaggi, condivisa con il rapper, emerge come un altro elemento di affinità evidente tra i due.

Le vacanze che non lasciano dubbi

Nei giorni scorsi, Fedez e Giulia sono stati paparazzati in vacanza in Versilia, per il weekend sul litorale di Marina di Pietrasanta. Cena romantica al Crazy Pizza, pranzo in spiaggia, stand-up paddle, e prove al Twiga Beach in attesa delle esibizioni live di Fedez: la presenza costante di Giulia desta sospetti – dicono i media – di una complicità ormai consolidata.

Successivamente la coppia è stata fotografata anche in Sardegna, sull’isola di Mortorio: tra baci e momenti di relax in gommone e in spiaggia, la relazione appare in piena luce, senza più freni o apparenti riserve da parte del rapper. Il rapper aveva anche pubblicato una prima foto di coppia mentre facevano un cuore con le mani.