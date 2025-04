Fedez e Clara annunciano il nuovo singolo Scelte Stupide

Nei pochi frame diffusi, Fedez appare in completo da golf e accappatoio di seta , mentre Clara si mostra in tutta la sua sensualità. Il cane di Fedez, Silvio, fa un'apparizione nel video, come già avvenuto in una clip di Battito .

I prossimi impegni di Fedez e Clara

Fedez celebrerà i dieci anni dal suo primo concerto all'Unipol Forum di Assago con due date evento. Dopo il sold-out del 19 settembre, il rapper di Rozzano (MI) ha aggiunto una seconda data per il giorno successivo. Per lui, i concerti rappresentano un momento significativo. Il ritorno sul palco, il ritorno a un tipo di musica che aveva accantonato. E che ora, dopo il divorzio da Chiara Ferragni, sembra voler riscoprire. ​"È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l'ho scritta, l'ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo", ha detto. Clara, che a Sanremo 2025 ha portato il brano Febbre, intraprenderà invece il suo primo tour nei club italiani con due date speciali:​ il 28 novembre 2025 all'Orion di Ciampino (Roma) e il 30 novembre 2025 al Fabrique di Milano​.