Sanremo, il testo della canzone di Clara: Febbre

Favolosa, con un abito da sirena argentato, a dodici mesi di distanza dal suo debutto sul palco del Teatro Ariston, martedì sera Clara è tornata a far ascoltare la sua voce al pubblico del Festival di Sanremo (IL LIVE). L’artista classe 1999 è in gara con Febbre, brano dal romanticismo gotico. Alla fine dell'esibizione della prima serata, Clara ha abbracciato Carlo Conti e Gerry Scotti e ringraziato il pubblico: "È stato bellissimo". Mentre nella serata di venerdì, quella dedicata alle cover, la cantante e attrice ha duettato con Il Volo sulle note di The Sound of Silence, di Simon & Garfunkel indossando un abito lungo bianco, elegantissimo e scollato.