"Un milione di notti", il nuovo singolo di Mr.Rain e Clara. INTERVISTA

Una canzone d’amore, sull’essenza più profonda di questo sentimento, dalle sfumature più diverse: Mr.Rain e Clara raccontano “Un milione di notti”, la loro prima collaborazione insieme. “Scrivo e canto quello che vivo, senza filtri” ci ha detto Mr.Rain di questa canzone, in cui Clara “si rispecchia pienamente”. Chissà se la canteranno insieme il 18 novembre, in occasione del concerto di Mr.Rain al Forum di Assago. L'INTERVISTA

Per parlare d’amore serve coraggio, molto. Soprattutto oggi, quando nei confronti di questo sentimento c’è un po’ di paura, nel provarlo e nel dimostrarlo. Ecco perché “Un milione di notti”, la nuova canzone di Mr.Rain e Clara, è una melodia di cui tutti abbiamo un po’ bisogno. A volte sentiamo la necessità che qualcuno dica le cose al posto nostro, in altre occasioni siamo proprio noi a metterci in gioco e a dire quello che pensiamo. È quello che fa Mr.Rain in “Un milione di notti”, brano scritto con Lorenzo Vizzini, Mario Apuzzo e Federica Abbate, e che vede la voce di Clara, una delle artiste più interessanti dell’ultimo anno. Le loro voci si uniscono perfettamente, e rafforzano l’identità musicale di Mattia che, sin dall’inizio del suo percorso artistico, attraverso la musica si è sempre raccontato senza filtri.

"Racconto ciò che vivo, senza farmi abbattere dai pregiudizi. E questo mi ha sempre premiato" “In questi anni non mi sono mai fatto abbattere dai pregiudizi, e credo che questo aspetto mi abbia premiato dal giorno zero, da prima e dopo la mia partecipazione al Festival di Sanremo. Racconto quello che vivo con le persone che mi stanno accanto e parlo spesso d’amore, senza alcuna paura e in modo molto trasparente. Lo faccio anche in questo singolo e sono felice di cantarlo insieme a Clara” racconta Mr.Rain. E tu Clara, come ti sei sentita nell’interpretare questo brano? "Mi sono identificata appieno in questa canzone, anche perché credo che paura e incertezza siano due elementi che spesso sono presenti nelle relazioni, di qualsiasi tipo esse siano. Se ci pensi, però, è più facile identificarsi nell’aspetto dell’amore che crea più scompiglio e caos…ed è quello che faccio anch’io in questa canzone! Un po’ di dramma c’è sempre ed è molto tipico di me quindi in questo brano mi sono buttata a capofitto" aggiunge Clara sorridendo. "Tutto quello ci succede è prezioso per la nostra crescita" In questa canzone, però, provate ad esorcizzare un po’ la paura dell’amore… "Con il tempo ho imparato ad avere sempre meno paura dell’amore o comunque di ogni rapporto: sono convinto che ogni relazione serva per una crescita anche personale, tutto quello che accade può essere prezioso per la vita di ciascuno di noi. Mi è capitato di spaventarmi in alcuni momenti, ma ho imparato a vivere ogni momento. E ho smesso di essere schiavo delle mie paure" ci racconta Mr.Rain. Parole a cui fanno eco quelle di Clara: “Sto imparando a non aver paura, ma penso che non potremo mai essere sicuri di tutto ciò che ci accade. Un po’ di dramma, nelle relazioni, ci sta sempre dai (sorride). Maturando, però, spero di avere un approccio diverso…nel frattempo sto facendo molto esercizio emotivo per crescere anche da questo punto di vista, e lo faccio anche attraverso la musica”. approfondimento Mr Rain, in Elemental è protagonista col brano "Per sempre ci Sarò"

Clara: "Vorrei che con questa canzone le persone si sentissero meno sole" Mattia, per le tue collaborazioni scegli delle voci che rafforzano molto la tua identità musicale… “Ho sempre collaborato con artisti in grado di stimolarmi, a prescindere da tutto. Se una persona mi stimola musicalmente e personalmente è importante creare qualcosa insieme, non mi interessa il genere che fa…mi deve arrivare qualcosa, che mi arricchisca. Poi credo che contaminare percorsi differenti sia bello e importante, e questo mi aiuta a raccontare me stesso, ancora meglio” C’è un messaggio che volete mandare con questa canzone? “Nelle mie canzoni cerco sempre di mettere un messaggio: la musica è un’arte che ti permette di farlo, e di comunicare con le persone. Mi auguro che questo brano con Clara faccia breccia nel cuore delle persone e che possano usarla per superare anche qualche momento no, di incertezza. Sono molto introverso e ho sempre usato la musica per raccontarmi. E mi emoziono sempre quanco qualcuno accoglie le mie parole e si identifica in esse” aggiunge Mr.Rain. “Io mi auguro che con “Un milione di notti” le persone si sentano meno sole e più comprese” dice Clara, candidamente. Sentirsi meno soli, anche grazie alla musica. Anche grazie a questo brano. Appuntamento al Forum il 18 novembre La canterete insieme al Forum il 18 novembre? “Magari, chissà! Manca ancora un po’ di tempo e non so se Clara ha già degli impegni…ma a me piacerebbe moltissimo perché sarebbe un’occasione per dare qualcosa in più ai miei fan, oltre che vivere una nuova esperienza” chiosa Mr.Rain. approfondimento Mr. Rain in concerto al Forum di Assago VIDEO

