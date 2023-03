Mr. Rain in concerto al Forum di Assago VIDEO

Compleanno ad Assago per l’artista, che ha annunciato la data del 18 novembre come chiusura del tour Supereroi Condividi

Quelli che si stanno per aprire saranno mesi molto impegnativi ma sicuramente appassionanti per Mr. Rain, nome d'arte di Mattia Balardi. Dal 6 aprile inizierà per lui il tour Supereroi che lo porterà a suonare prima nei club e poi nelle piazze di tutta Italia: primavera ed estate in prima linea per Mr. Rain, che ha stupito tutti a Sanremo 2023 dove, seppure non ha vinto, ha ottenuto uno straordinario successo con la sua canzone. La vetrina del festival musicale più importante del nostro Paese gli ha permesso di ampliare il suo bacino di pubblico. Suonare al Forum di Assago è un sogno per tantissimi artisti, perché questa struttura negli anni è diventata uno dei templi della musica nel nostro Paese e non tutti possono ambire a suonarvi, soprattutto per le grandi dimensioni. Mr. Rain, il prossimo 18 novembre, ci sarà.

Il concerto al Forum di Assago La data del concerto al Forum di Assago è già stata fissata: 18 novembre. È qui che Mr Rain chiuderà il tour con un concerto che si preannuncia un evento, non solo per la portata dell’esibizione. Infatti, non è casuale la data scelta per il concerto al Forum di Assago, visto che il 18 novembre cade proprio il compleanno dell’artista. Festeggiamenti in grande stile con tutti i suoi fan, pronti ad abbracciarlo e a sostenerlo per condividere con lui questa gioia. E che sia felice di questo risultato lo dimostra anche il messaggio lasciato sui social: “Se è un sogno non svegliatemi. Il 18 novembre, il giorno prima del mio compleanno, salirò per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum. Mi immagino questo momento da tanto tempo e ogni dettaglio è così chiaro nella mia testa, che è come se l’avessi già vissuto migliaia di volte”. Comprensibile l’entusiasmo per un evento tanto atteso, che mette le basi per un inevitabile sold-out. approfondimento Sanremo 2023, Mr Rain: "I Supereroi sono quelli che chiedono aiuto"

Le altre date del tour Il concerto del Forum di Assago va a chiudere un’esperienza straordinaria per Mr. Rain, che dal 6 aprile sarà in tour con oltre 20 date e un calendario ancora in aggiornamento. Club tour: 06 Aprile – Firenze, Viper Club

14 Aprile – Bari, Demodè

19 Aprile – Padova, Hall

26 Aprile – Venaria (To), Teatro Concordia

02 Maggio – Milano, Fabrique

03 Maggio – Milano, Fabrique Tour estivo 27 Giugno – Roma, Auditorium Parco Della Musica Cavea

28 Giugno – Bologna, Sequoie Music Park

04 Luglio – Cosenza, Restart Live Fest

06 Luglio – Marostica, Marostica Summer Festival

08 Luglio – Lignano Sabbiadoro, Sunset Festival

11 Luglio – Brescia, Brescia Summer Music

13 Luglio – Napoli, Noisy Naples Fest

14 Luglio – Molfetta, Over Sound Music Festival

16 Luglio – Gubbio, Wanderlust Music Festival

18 Luglio – Roma, Auditorium Parco Della Musica Cavea

20 Luglio – Alba, Collisioni Festival

28 Luglio – Rosolina, Rosolina Beach Festival

03 Agosto – Lecce, Over Sound Music Festival

05 Agosto – Cattolica, Arena Della Regina

06 Agosto – Pescara, Zoo Music Fest

08 Agosto – Cinquale, Viper Summer Festival

09 Agosto – Follonica, Summer Nights

11 Agosto – Palermo, Estate Al Verdura

12 Agosto – Catania, Sotto Il Vulcano Fest

17 Agosto – Alghero, Anfiteatro Di Alghero

19 Agosto – Aosta, Forte Di Bard

