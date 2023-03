Mr Rain in concerto nel 2023, le date del Supereroi Tour

Il tour estivo partirà il 27 giugno da Roma e lo porterà in giro per tutta l’Italia; gran finale il 12 agosto a Catania

Mr. Rain, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) con il brano Supereroi (Warner Music Italy) continua il suo inarrestabile successo: a due settimane dall’uscita Supereroi è certificato platino. L’artista che sta scalando tutte le classifiche, annuncia il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma e che lo porterà in giro per tutta l’Italia. Le prevendite saranno aperte da domani alle 15.00 su Ticketone e Dice. Il tour estivo arriva dopo il già annunciato tour nei club che partirà ad aprile e che è già sold out. Mr. rain, l’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato, con Supereroi il grande pubblico. Il successo sul palco dell’Ariston l’ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche: a partire da Spotify, dove staziona stabilmente al secondo posto con oltre 20M di streams, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al n.2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Supereroi è tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video ha superato i 12 milioni di visualizzazioni.



Le date del tour estivo di MR.RAIN, prodotto ed organizzato da COLORSOUND:

27 GIUGNO - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CAVEA - ROMA

28 GIUGNO - SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA

04 LUGLIO - RESTART LIVE FEST - COSENZA

07 LUGLIO - MAROSTICA SUMMER FESTIVAL - MAROSTICA

08 LUGLIO - SUNSET FESTIVAL - LIGNANO SABBIADORO

11 LUGLIO - BRESCIA SUMMER MUSIC - BRESCIA

13 LUGLIO - NOISY NAPLES FEST - NAPOLI

14 LUGLIO - OVER SOUND MUSIC FESTIVAL - MOLFETTA

16 LUGLIO - WONDERLAST MUSIC FESTIVAL - GUBBIO

18 LUGLIO - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CAVEA - ROMA

20 LUGLIO - COLLISIONI FESTIVAL - ALBA

28 LUGLIO - ROSOLINA BEACH FESTIVAL - ROSOLINA

3 AGOSTO - OVER SOUND MUSIC FESTIVAL - LECCE

05 AGOSTO - ARENA DELLA REGINA - CATTOLICA

06 AGOSTO - ZOO MUSIC FEST - PESCARA

08 AGOSTO - VIPER SUMMER FESTIVAL - CINQUALE

09 AGOSTO - SUMMER NIGHTS - FOLLONICA

11 AGOSTO - ESTATE AL VERDURA - PALERMO

12 AGOSTO - SOTTO IL VULCANO FEST - CATANIA