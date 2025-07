Fedez, prima foto di coppia con Giulia Honegger su Instagram

Il 19 e il 20 settembre il cantante sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago: “È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo”

Dopo mesi di indiscrezioni, Fedez potrebbe aver confermato la sua nuova storia d’amore. Nelle scorse ore il rapper ( FOTO ) ha condiviso uno scatto in compagnia della stilista Giulia Honegger sul profilo Instagram che conta più di 13.500.000 di follower che seguono quotidianamente la sua vita. La foto ha immediatamente fatto il giro dei social, ma al momento i due diretti interessati non hanno commentato la notizia. Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.

A febbraio l’artista è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston presentando il brano Battito in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. In seguito alla partecipazione alla kermesse musicale, Fedez ha confermato il ritorno sul palco dell’Unipol Forum di Assago con due concerti in programma il 19 e il 20 settembre.

In occasione dell'annuncio della prima data, l'artista ha dichiarato: "È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente dieci anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa". Nel frattempo, l’arista sta facendo ballare il pubblico con il tormentone estivo Scelte stupide in collaborazione con Clara (FOTO).