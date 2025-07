Fedez, l'intervista a Vagnato: "Ho distrutto tutto, ora ricostruisco”

Tra emorragie, divorzi e marjuana: il rapper ha raccontato allo youtuber Gabriel Vagnato, in una lunga intervista, le sue dieci vite e le sue cadute. E ora scrive un libro per dare un senso al caos

“Ho distrutto tutto quello che c’era da distruggere, tipo Nagasaki. Ora sono in fase di ricostruzione.” Non usa giri di parole Fedez, che in un’intervista fiume con Gabriele Vagnato si mette a nudo, senza filtri né autotune. Mentre il giovane youtuber lo segue tra Puglia e Romagna nei tour estivi, Fedez ripercorre la sua “decina di vite in una”, confessando di non aver imparato “un c***”.

Il matrimonio, le malattie, la depressione Il matrimonio con Chiara Ferragni? “Un Vietnam”. Gli amici persi, le cicatrici mediatiche, il tumore, gli psicofarmaci mollati per la marijuana (“Mi aiuta a stoppare i pensieri”), le emorragie interne che lo hanno costretto a smettere di bere, e la repulsione per la sua vita passata. Fedez parla della depressione e di quel podio di “periodi di m***’.” che lo perseguitano: in testa la malattia, poi Sanremo (tra limoni e tensioni), il divorzio, il pre-Sanremo di quest’anno e il litigio con Luis Sal che ha chiuso l’esperienza di Muschio Selvaggio. Ora c’è Pulp, il podcast con Mr. Marra, in cui invita persino Meloni e Schlein, perché “la televisione per quelli della mia generazione è solo uno schermo nero”. E mentre il gossip si accanisce su di lui e su presunti flirt con Clara, Fedez si scrolla di dosso tutto: “Non c’è stato niente, quella foto del bacio è la prima paparazzata fatta con l’intelligenza artificiale”. Non è innamorato e non vuole innamorarsi, consapevole delle sue “lacune” (“mancanza di empatia, dipendenze affettive, idealizzazione delle relazioni”). Ma nonostante tutto, Federico sta scrivendo un libro: “Sto cercando di elaborare episodi della mia vita, provando a dargli un senso”. Un tentativo di mettere ordine nel caos, tra le rovine di un passato che non vuole più recitare, mentre cerca di ricostruire se stesso, un pezzo alla volta. Approfondimento Addio a Luciana Violini, la nonna di Fedez