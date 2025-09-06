Vasco Rossi, il tour degli stadi del 2026 partirà da Rimini

Il rocker di Zocca annuncia la data zero del "Vasco Live 2026". Giorno e luogo ancora da ufficializzare, anche se è molto probabile che il concerto si tenga al Romeo Neri

Partirà da Rimini il prossimo tour degli stadi di Vasco Rossi. Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso rocker, durante il diciassettesimo incontro con il Blasco Fan Club tenutosi a Castellaneta Marina (Taranto). Venue della data zero sarà con ogni probabilità lo stadio Romeo Neri, nel quale Vasco si era già esibito nel 2023. Ancora da rivelare la data esatta del concerto, che comunque potrebbe essere ai primi di giugno.

Le altre date annunciate (e sold out)

Le date già annunciate, infatti, cominciano il 5 giugno al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara (con bis il giorno dopo), per proseguire il 12 e 13 giugno all’Arena di Olbia, il 18 e 19 giugno al San Nicola di Bari, il 23 e 24 giugno allo stadio del Conero di Ancona, il 28 e 29 al Bluenergy Stadium di Udine. I biglietti sono già sold out.