Accreditato come Maddox Jolie nei titoli di coda del film Couture, Maddox è solo l'ultimo dei figli di Brad Pitt e Angelina Jolie ad aver preso questa decisione

In Maria, il dramma del 2024 con Angelina Jolie nei panni della compianta diva dell'opera Maria Callas, Maddox - che anche in quel caso aveva lavorato come assistente di produzione - era accreditato invece come Maddox Jolie-Pitt.

Non solo: anche quando il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, nel settembre 2025, le note di produzione fornite ai giornalisti lo annoveravano come Maddox Jolie.

Maddox, 24 anni, è stato assistente alla regia di Couture , il film drammatico con Angelina, 50 anni, nei panni di una regista americana a cui viene diagnosticato un cancro al seno proprio mentre arriva in Francia per girare un video per una sfilata di moda parigina. Il film ha debuttato nelle sale cinematografiche francesi mercoledì 18 febbraio, e PEOPLE ha confermato che Maddox è indicato come Maddox Jolie nei titoli di coda .

Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt, Maddox , ha eliminato Pitt dal suo cognome nei titoli di coda dell'ultimo film della madre.

Solo l'ultimo in ordine di tempo

Angelina Jolie ha altri cinque figli con l'ex marito Brad, 61 anni: Pax, 22 anni, Zahara, 21 anni, Shiloh, 19 anni, e i gemelli diciassettenni Knox e Vivienne. Maddox è solo l'ultimo dei fratelli a prendere le distanze dal cognome Pitt.

Nel maggio 2024, nel programma di The Outsiders, il musical di Broadway prodotto da Vivienne con l'aiuto di Angelina, l'adolescente veniva accreditata come Vivienne Jolie, anziché Vivienne Jolie-Pitt. Ad agosto dello stesso anno, Essence pubblicò un video di Zahara, studentessa dello Spellman College e membro della confraternita, che si presentava come membro "Zahara Marley Jolie". Anche Shiloh, nata Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, ha cambiato legalmente il suo nome in Shiloh Jolie poco dopo aver raggiunto la maggiore età. Secondo la procedura di cambio nome in California, Shiloh era tenuta a pubblicare i moduli su un quotidiano: Shiloh scelse il Los Angeles Times.

Mentre il cambio di nome di Shiloh è ufficiale, non è chiaro se gli altri fratelli abbiano seguito un procedimento legale.

L'avvocato di Shiloh ha dichiarato, al momento del cambio di nome, che la sua cliente "ha preso una decisione indipendente e significativa a seguito di eventi dolorosi".