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Peaky Blinders, Arturo Muselli tra le new entry del cast

Serie TV
Credit foto @MarcoGhidelli

L’attore aveva interpretato il personaggio di "Sangue Blu" in Gomorra, la serie di Sky. Si amplia, così, l’universo narrativo creato da Steven Knight. Tra ritorni e new entry, il nuovo capitolo promette tensioni ed equilibri diversi

Svelate le nuove aggiunte al cast di Peaky Blinders, la serie creata da Steven Knight. Tra le novità figura anche l’attore Arturo Muselli, che entra nel progetto al fianco di Jamie Bell e Charlie Heaton. Noto per il personaggio di Enzo, detto "Sangue Blu", nella serie GomorraMuselli era entrato nel cast della serie Sky a partire dalla terza stagione. Ha vestito i panni di uno dei protagonisti più amati e discussi fino all'epilogo della serie. L’annuncio conferma l’ampliamento dell’universo narrativo della serie, ambientata nella Birmingham segnata dalle nuove tensioni legate ai Peaky Blinders del duca Shelby.

Ritorni e volti nuovi

Nel nuovo capitolo compaiono i personaggi Eliot (Samuel Bottomley), Angelo (Arturo Muselli), Frank (Eugene Collins) e Kezia Lee (Lucie Shorthouse). Tornano inoltre Ned Dennehy e Packy Lee nei ruoli di Charlie Strong e Johnny Dogs, già presenti nella serie e in Peaky Blinders: The Immortal Man. Il cast si arricchisce anche di Conleth Hill, Cal O’Driscoll e Daniel Monks, mentre la regia è affidata a Mike Barker e Anna Zackrisson. La serie sarà distribuita su Netflix a livello globale e su BBC One e BBC iPlayer nel Regno Unito.

Approfondimento

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Arturo Muselli - Credit foto: @MarcoGhidelli
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Cinema

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