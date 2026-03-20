La regia di Tom Harper compie un’operazione molto precisa: non prova a trasformare Peaky Blinders in qualcosa di diverso, ma ne amplifica la natura cinematografica fino al limite.

Il film respira. Si dilata. Si concede il tempo di osservare.

E lo fa soprattutto attraverso la fotografia, che è uno degli elementi più riusciti dell’intera operazione.

Le immagini sono pesanti, materiche. Si sente il fango sotto gli stivali, il freddo nelle ossa, il fumo nell’aria. Birmingham non è mai stata così viva… e così morta allo stesso tempo. Le strade distrutte, i cieli grigi squarciati dalle bombe, gli interni bui e quasi soffocanti costruiscono un mondo che non è solo ambientazione, ma stato mentale.

La casa di Tommy, isolata, immersa nella nebbia, è forse l’immagine più potente: non è un rifugio, è un mausoleo.

Harper lavora molto sulla sottrazione. I silenzi pesano quanto le esplosioni. Gli sguardi durano più delle parole. E soprattutto, ogni movimento di macchina sembra studiato per accompagnare Tommy nel suo lento ritorno alla vita — o forse alla distruzione finale.

Quando poi il film accelera, lo fa con una consapevolezza quasi coreografica: le sequenze d’azione non sono mai caotiche, ma eleganti, costruite come danze violente. E qui emerge ancora una volta l’anima della serie, quel misto di brutalità e stile che l’ha resa iconica.

Ma la vera forza visiva sta nei contrasti.

Luce e ombra.

Fuoco e ghiaccio.

Vita e morte.

Tommy Shelby è sempre al centro di questi opposti, spesso letteralmente incorniciato tra due mondi: quello dei vivi e quello dei morti, quello del passato e quello del presente.

E allora la fotografia diventa linguaggio.

Non ci dice solo cosa stiamo guardando.

Ci dice cosa sta provando Tommy.

E in un film dove il protagonista parla sempre meno…

questo fa tutta la differenza.

Peaky Blinders: The Immortal Man