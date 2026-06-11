Tra i momenti più emozionanti della serata c'è stato l'arrivo sul palco di Antonello Venditti, un ospite che Achille Lauro ha fortemente voluto. "Essendo romano sono cresciuto con Venditti, come tutta l'Italia. È un simbolo di Roma e della nostra adolescenza", ha raccontato il cantautore, spiegando di essersi voluto fare un regalo speciale proprio nel giorno del suo debutto all'Olimpico.

Insieme hanno eseguito per la prima volta dal vivo Che tesoro che sei, il brano che uscirà venerdì, prima di regalare al pubblico una suggestiva versione di Notte prima degli esami, con Venditti al pianoforte. "Sono stato io a chiedergli di suonarla insieme", ha confessato Lauro, sottolineando quanto quel momento avesse per lui un valore personale prima ancora che artistico.

Alla domanda su un possibile passaggio di testimone tra due generazioni della musica romana, Lauro preferisce non sbilanciarsi: "Lo lascio decidere agli altri. Di sicuro sarebbe bellissimo riuscire a costruire una carriera come la sua". Un omaggio sincero a uno degli artisti che più hanno segnato il suo immaginario, in una serata che ha celebrato il legame tra Roma, la musica e le emozioni condivise.