Tim Summer Hits 2026, date, cantanti e ospiti dell'evento musicale

A sottolineare il legame ideale del Tim Summer Hits 2026 con il Festivalbar, una delle manifestazioni musicali più popolari del passato è stato lo stesso Carlo Conti, che ha ricordato il valore storico del Festivalbar e il suo impatto sul pubblico italiano.

“È un onore, perché è stato creato da un grande come Vittorio Salvetti – ha spiegato Conti - Era l’appuntamento estivo per eccellenza, durante il quale venivano premiate le canzoni più gettonate, dal momento che ancora andavano di moda i jukebox. Per anni poi è sparito. Per fortuna di recente sono nati i TIM Summer Hits e altri programmi, a dimostrazione di un fermento musicale notevole”.