Shiloh è ufficialmente Shiloh Jolie: rimosso il cognome Pitt

Shiloh Jolie ha ufficialmente eliminato il cognome del padre, Brad Pitt, dai suoi documenti. Come appreso da TMZ, alla diciottenne è stato concesso un cambio di nome.

Il nulla osta è stato concesso dal Tribunale, senza alcuna battaglia legale. Semplicemente, la petizione della giovane - che d'ora in poi si chiamerà solo Shiloh Nouvel Jolie - è stata accolta.

Sulle orme dei fratelli

La richiesta di eliminare il cognome del padre, Shiloh l'ha depositata tre giorni dopo aver compiuto diciotto anni. Una decisione, questa, che testimonia come i rapporti tra lei e il papà si siano deteriorati. Dopo la burrascosa separazione da Angelina Jolie, avvenuta nel 2016, Brad Pitt è progressivamente scomparso dalla vita dei suoi sei figli. E pare che, a deciderlo, siano stati proprio loro.



Zahara Marley Jolie-Pitt, adottata da Angelina nel luglio 2005 e poi da Brad all'inizio del 2006, ha eliminato Pitt dal suo cognome, sebbene in modo non formale: durante un evento della confraternita, lo scorso novembre, compariva solamente Jolie. Vivienne Jolie-Pitt, figlia biologica di Brad e Angie nata nel 2008 insieme al gemello Knox, si è invece presentata come Vivienne Jolie in The Outsiders, spettacolo di Broadway a cui ha lavorato come assistente di produzione.

Maddox avrebbe invece disconosciuto il padre con parole inequivocabili: “Per anni tutti hanno pensato che la nostra famiglia fosse la più bella del mondo, ma la verità è che mio padre Brad Pitt in casa era violento, beveva troppo, mi offendeva e mi picchiava. Non voglio più vederlo né sentirlo. E non voglio più nemmeno il suo cognome”. Mentre Pax, nel 2020, in occasione della Festa del Papà, ha scritto sui social quanto suo padre fosse "una persona terribile e spregevole".