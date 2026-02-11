Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Angelina Jolie e Louis Garrell sul red carpet della premiere di Couture a Parigi. FOTO

Cinema fotogallery
10 foto
©Getty

Sguardi d'intesa e sorrisi sono stati i grandi protagonisti della presentazione del 9 febbraio targata Ville Lumière, la prima della pellicola di Alice Winocour. I due interpreti principali, la diva statunitense e il collega francese, si sono dimostrati assai complici, il che supporta la tesi (anzi: l'ipotesi, dato che è solo un rumor) per cui tra loro potrebbe essere nato qualcosa che va oltre il set... Del resto, entrambi risultano single dopo le separazioni da Brad Pitt e Laetitia Casta

Di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

Angelina Jolie e Louis Garrell alla premiere di Couture a Parigi. FOTO

Cinema

Sguardi d'intesa e sorrisi sono stati i grandi protagonisti della presentazione del 9...

10 foto

Cime tempestose, non solo Jacob Elordi e Margot Robbie: il cast. FOTO

Cinema

Arriva il 12 febbraio nelle sale italiane la pellicola diretta da Emerald Fennell, adattamento...

13 foto
locandina e cast di cime tempestose

Tre Ciotole, il cast del film tratto dal libro di Michela Murgia

Cinema

Cosa significa essere davvero vivi? Il film tratto dall'ultimo libro di Michela Murgia, con...

9 foto

Motorvalley, cast della serie con Luca Argentero e Giulia Michelini

Serie TV

Scopriamo chi sono gli attori e i personaggi che arricchiscono la serie in 6 episodi con cui, a...

13 foto

Cime Tempestose, i look di Margot Robbie in tema col film. FOTO

Spettacolo

L'attrice australiana, già famosa per i look del press tour di "Barbie", ha dimostrato ancora una...

11 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Oscar 2026, la foto di gruppo con tutti i nominati

    Cinema

    Tra gli artisti nello scatto Stellan Skarsgård, Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Kate Hudson,...

    Britney Spears vende il catalogo: accordo da 200 milioni di dollari

    Musica

    La popstar ha ceduto i diritti sul suo catalogo musicale alla società Primary Wave per una cifra...

    Il mago del Cremlino, Jude Law è Vladimir Putin: 6 curiosità sul film

    Cinema

    Il 12 febbraio arriva nei cinema italiani l’ultimo lavoro di Olivier Assayas, tratto dall’omonimo...

    Il mago del Cremlino