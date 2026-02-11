Angelina Jolie e Louis Garrell alla premiere di Couture a Parigi. FOTO

Angelina Jolie e Louis Garrell sul red carpet della premiere di Couture a Parigi. FOTO
Sguardi d'intesa e sorrisi sono stati i grandi protagonisti della presentazione del 9 febbraio targata Ville Lumière, la prima della pellicola di Alice Winocour. I due interpreti principali, la diva statunitense e il collega francese, si sono dimostrati assai complici, il che supporta la tesi (anzi: l'ipotesi, dato che è solo un rumor) per cui tra loro potrebbe essere nato qualcosa che va oltre il set... Del resto, entrambi risultano single dopo le separazioni da Brad Pitt e Laetitia Casta
Di Camilla Sernagiotto