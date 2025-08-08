Laetitia Casta e Louis Garrel si sarebbero lasciati dopo 10 anni

Dopo dieci anni, sarebbe finita la relazione tra Laetitia Casta e Louis Garrel . L’indiscrezione, che finora non ha ricevuto né conferme, né smentite da parte dei diretti interessati, arriva dalla rivista francese Paris Match, secondo la quale il matrimonio tra i due sarebbe finito già da tempo. La modella e attrice, 47 anni, e l’attore, 42 anni, si sarebbero lasciati all’inizio dell’estate. “La storia con Louis Garrel, suo compagno e marito per quasi dieci anni, si è appena conclusa certamente senza troppo rumore”, si legge in un articolo pubblicato lo scorso 30 luglio. Secondo la stampa francese, ora Garrel sarebbe in procinto di lasciare la casa di famiglia a Parigi, pur sempre nell’ottica di impegnarsi “affinché questa separazione non interferisca in alcun modo con la vita quotidiana del figlio Azel, nato nel 2021”. La notizia, che ha ben preso raggiunto i social, ha sollevato dispiaceri tra i fan. Altri, invece, avrebbero sostenuto di aver già avvistato l’uno e l’altra in compagnia di nuovi partner.

UNA LUNGA STORIA D'AMORE

Louis Garrel e Laetitia Casta avevano iniziato la loro relazione nel 2015. All’epoca, lui aveva appena concluso una storia con l’attrice iraniana Golshifteh Farahani, mentre lei aveva terminato nel 2013 la relazione decennale con l’attore Stefano Accorsi, dal quale ha avuto due dei suoi quattro figli, Orlando, 18 anni, e Athena, 15. “Rompere con un uomo ti obbliga a ricostruirti, a crescere. Ti costringe a voltare pagine essenziali e a rimetterti in gioco”, aveva spiegato nel 2014 la modella in un’intervista a Vanity Fair. “Siamo fatti di rotture e ricostruzioni: io, almeno, sono fatta così. Provo dolore all’inizio, ma devo sempre toccare il fondo per risalire”. La neonata coppia si era sposata con una cerimonia top secret il 10 giugno 2017 a Lumio, in Corsica, dove l’attrice è cresciuta e dove, come scrive Paris Match, sta ora trascorrendo le vacanze insieme ai figli e al resto della famiglia, inclusi la sorella Marie-Ange e il compagno Marc-Antoine Le Bret. “Amo la goffaggine di Louis, la sua vivacità, il suo ardore, la sua intelligenza. È divertente. Con lui non mi annoio mai”, aveva raccontato Casta nel 2019 in un’intervista a Elle France. Gli artisti hanno anche lavorato insieme, recitando nei film L’uomo fedele del 2018 e La crociata del 2021, entrambi diretti dallo stesso Garrel. Sulle nozze, la modella aveva dichiarato: “Ero convinta che fosse meglio sposarsi tardi. Ho sempre avuto paura di sposarmi, sebbene i miei genitori abbiano un’unione felice. Con Louis ho superato i miei timori, i pregiudizi. Ho guadagnato tanta sicurezza. In fondo solo gli stupidi non cambiano idea”. Nel 2021 è nato Azel, il quartogenito per Casta (che ha anche un’altra figlia, Sahteene, 23 anni, avuta dal fotografo e produttore Stéphane Sednaoui) e il secondo per Garrel, che è anche padre di una bambina, Oumy, adottata insieme a Valeria Bruni Tedeschi, con la quale aveva terminato il matrimonio nel 2012. “Agnès Varda diceva – per altro parlando di persone della sua famiglia – che in realtà non conosci mai del tutto le persone. Non so se in amore si possa imparare qualcosa: di certo rimane sempre una forte componente di imponderabile” aveva dichiarato Garrel nel 2019 in un'intervista alla rivista Amica, riflettendo sulle sfaccettature dell'amore.