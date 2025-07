Stefano Accorsi, la trasformazione fisica per un nuovo progetto

L'attore di Bologna ha fatto il pieno di like e commenti con le sue foto in costume da bagno che mostrano il suo nuovo corpo, frutto di duri allenamenti col coach e amico Antonio Saccinto. Il 54enne ha ammesso di aver cambiato completamente la sua routine e le sue abitudini per ottenere questi risultati

Stefano Accorsi , protagonista del grande e piccolo schermo fin dai primi anni Novanta, ha ancora molto da dare all'arte che lo ha reso celebre, lo dimostrano la carica e l'energia con cui si è gettato nella sua ultima sfida professionale , che si è tradotta anche in una prova fisica da affrontare fuori dal set. L'attore bolognese, che lo scorso marzo ha compiuto cinquantaquattro anni, ha sfoggiato un fisico molto allenato negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram . Le foto fanno parte di un post che Accorsi ha pubblicato per anticipare l'aspetto che avrà in uno dei suoi prossimi progetti cinematografici , un film che lo ha spinto ad affrontare un lungo percorso di training i cui segreti saranno rivelati più avanti da lui stesso.

Stefano Accorsi è diventato un patito dell'allenamento fisico, lo aveva detto a Men's Health in uno degli ultimi numeri del 2024 dove era stato protagonista del servizio di copertina. Negli scatti della cover del magazine e dell'intervista collegata, erano già evidenti i frutti del percorso di allenamento messo a punto dall'attore premiato con David di Donatello col prezioso aiuto di Antonio Saccinto , amico e trainer che lo segue da circa dieci anni. Accorsi ha dovuto cambiare la sua concezione di allenamento e sport per affrontare un progetto cinematografico impegnativo sotto il profilo fisico . Le riprese del film sono appena terminate e ci sarà tempo per condividere i segreti del suo percorso di training. L'attore spiega nella didascalia del post che adesso è tempo di godersi la sua nuova routine, che è fatta di sveglie all'alba ed esercizi all'aria aperta sotto i primi raggi del sole. Le foto del post sono state scattate proprio in uno di questi rari momenti che Accorsi ammette di apprezzare moltissimo.

"Sei pronto per Iron Man!", commenta Zampaglione

Stefano Accorsi si sta godendo il momento. A cinquantaquattro anni compiuti lo scorso 2 marzo è più in forma che mai.

La carriera dell'attore va a gonfie vele, vista la quantità di progetti cinematografici in uscita e in lavorazione.

Tra i prossimi lavori realizzati per il grande schermo c'è il nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose Non dette, girato tra Roma e Tangeri, con un cast in cui figurano anche Miriam Leone, Claudio Santamaria, Lorenzo Crespi e molti altri.

Bisognerà attendere il 2026 per Le tre del mattino, pellicola drammatica di Chiara Malta.

Fabio De Luigi, che ha diretto l'attore in 50 km all'ora, film nelle sale a gennaio 2024, ha lasciato un commento scherzoso sotto al post di Accorsi che ha raccolto decine e decine di commenti da parte di fan e colleghi, tutti ammirati dalla trasformazione fisica del bolognese.

Anche Federico Zampaglione dei Tiromancino ha applaudito ai nuovi muscoli della star: "Fratello mio sei pronto per Iron Man!", ha scritto il cantautore.

Molto divertente anche il commento lasciato da Giorgio Pasotti, che ha sempre sibito un fisico da sportivo. "E niente, mi devo rimettere sotto...", ha scritto l'attore e regista bergamasco che ha diviso il set con Accorsi varie volte. Insieme hanno recitato ne L'ultimo bacio, il cult del 2001 cui è seguito un nuovo capitolo nel 2010, Baciami ancora.