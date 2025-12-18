La diva americana ha parlato di coraggio e consapevolezza, essenziali per la prevenzione dei tumori mammari. La sua esperienza personale è stata essenziale per interpretare il suo ultimo personaggio sul grande schermo

Angelina Jolie è la protagonista del numero di Time France del mese di dicembre. L'attrice statunitense, anche regista, designer di moda e filantropa, si è fatta fotografare per la copertina mostrando le cicatrici della doppia mastectomia preventiva a cui si è sottoposta nel 2013.

La star di Hollywood, che tornerà sul grande schermo con Couture, in Italia al cinema a febbraio 2026, ha parlato anche del suo ultimo lavoro cinematografico all'interno di un'intervista in cui ha affrontato diversi temi, dalla maternità al coraggio delle donne, alla prevenzione dei tumori femminili, naturalmente.

Le cicatrici mostrate senza paura Angelina Jolie non si nasconde più e vuole condividere con il pubblico la sua esperienza personale parlando di corpo, malattia e rinascita in una lunga intervista con Time France che le ha riservato la cover dell'ultimo numero della rivista cartecea in edicola.

Jolie, fotografata a mezzo busto, si copre i seni con le braccia e le mani, ma punta l'attenzione su quella parte del corpo che le ha fatto fare i conti con se stessa.

In Francia l'aumento degli screening per i tumori mammari, pari al 20% da quando Jolie ha condiviso la sua esperienza, è stato chiamato "Effetto Angelina". La rivista parla di almeno 20 mila casi all'anno che potrebbero essere evitati con controlli regolari.

Jolie, cinquant'anni compiuti a giugno, vuole essere sempre di più un esempio per le altre donne, quelle che stanno attraversando la malattia e quelle che ne portano i segni.

"Condivido queste cicatrici con molte donne che amo" ha detto il premio Oscar che continua ad impegnarsi perché i segni della malattia siano normalizzati, diventino tracce della propria esperienza, racconto della propria esistenza.

Il messaggio: prevenzione, cura, consapevolezza Angelina Jolie ha usato lo spazio su Time Magazine per ribadire ancora una volta la sua idea di diritto per tutte le donne di percorrere una strada fatta di informazione e consapevolezza.

Tutte le donne, ribadisce l'attrice, hanno diritto all'accesso ai test preventivi e alle cure, a prescindere dalla propria situazione finanziaria e da sove nascono.

Jolie, che è stata per due decenni inviata speciale prestando servizio presso l'Alta Commissione delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ed ha fondato anche Kids in Need of Defense (KIND) e Maddox Foundation, sbocchi delle sue numerose attività umanitarie, è una instancabile sostenitrice dei diritti delle donne, specie in campo medico.

Le scelte sanitarie di ogni donna sono personali, ribadisce la star, ma tutte dovrebbero avere l'opportunità di essere responsabili della propria salute.

A oltre deci anni dal suo intervento preventivo, legato a una storia familiare segnata da perdite dovute al cancro al seno, Angelina Jolie è sempre pià convinta delle sue decisioni e della necessità di parlarne con voce sempre più chiara. Vedi anche Angelina Jolie all'anteprima di "Couture"

Il suo personaggio nel film Couture Angelina Jolie ha presentato prima a Toronto e poi alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre Couture, la nuova pellicola di Alice Winocour in cui interpreta una regista a cui è stato diagnosticato un tumore al seno.

Il personaggio, a cui ha potuto dare il suo tocco personale anche in virtù della sua sensibilità all'argomento, è stato l'occasione per portare sul grande schermo una visione differente della malattia.

Troppe volte il cancro al seno diventa lo spunto per offrire al pubblico racconti di tristezza e morte. Jolie, con la sua potente esperienza di coraggio e forza, vuole allargare il campo per dare testimonianza di una vita che continua.