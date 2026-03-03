Beatles, Ringo Starr annuncia il nuovo album Long Long Road

L'ex Beatle torna con “It’s Been Too Long”, primo singolo che anticipa l’album “Long Long Road”, in uscita il prossimo 24 aprile. Il brano, con le voci di Molly Tuttle e Sarah Jarosz, segna la seconda collaborazione con T Bone Burnett dopo “Look Up”. Il nuovo disco esplora le radici country di Starr e include contributi di Billy Strings, Sheryl Crow e St. Vincent.
Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con Look Up, Ringo Starr apre il 2026 con un nuovo capitolo musicale: It’s Been Too Long, il singolo che anticipa il suo prossimo album Long Long Road previsto per il prossimo 24 aprile. Il brano, arricchito dalle voci di Molly Tuttle e Sarah Jarosz, segna il ritorno dell’ex Beatle a un sound profondamente radicato nella tradizione americana, ideale prosecuzione del percorso iniziato nel 2025 proprio con Look Up, accolto calorosamente da pubblico e critica.
“Mi considero fortunato ad avere T Bone nella mia vita in questo momento,” racconta Starr. “Dopo l’ultimo disco, questo è nato quasi per caso. A volte faccio le mosse giuste… e collaborare con T Bone è sicuramente una di quelle.” Un’intesa naturale, ormai consolidata.
Un viaggio nelle radici americane
Il nuovo album Long Long Road comprende dieci brani e ospita collaborazioni importanti: Billy Strings, Sheryl Crow e St. Vincent contribuiscono a creare un mosaico sonoro che parte dal country per aprirsi a orizzonti più ampi. È un disco che riflette la storia personale e artistica di Ringo, un percorso di ritorno alle sue radici ma anche di nuova curiosità. Non manca un omaggio a Carl Perkins, figura fondamentale nella formazione musicale di Starr. “Ho registrato due sue canzoni con i Beatles, e sia io che T Bone ne volevamo una anche qui,” spiega il batterista. Burnett ha così riscoperto I Don’t See Me In Your Eyes Anymore, che Ringo non aveva mai interpretato prima.
T Bone Burnett: "Ho scritto per Ringo come per un artista texano"
T Bone Burnett, autore e produttore del progetto, racconta l’inizio della loro collaborazione: “Una sera eravamo a una lettura di poesie e Ringo mi ha chiesto: ‘Perché non scrivi una canzone per me?’. Così gli ho composto un pezzo in stile Gene Autry. In lui ho sempre percepito qualcosa di profondamente texano: il suo modo di suonare me lo ricorda.” Burnett spiega anche la scelta degli ospiti: “Volevo circondarlo di giovani maestri e portare in studio l’energia vibrante di Nashville.”
Da Look Up a oggi: un successo che continua
La precedente collaborazione tra i due, Look Up, non è stata solo un ritorno al country dopo cinquant’anni, ma anche un traguardo rilevante: l’album ha regalato a Starr la sua prima Top 10 nella Billboard dedicata agli album più venduti in tutti i generi. L’attesa per Long Long Road è quindi altissima, alimentata da un equilibrio creativo sempre più solido tra Starr e Burnett: un incontro che unisce radici, ricerca e sperimentazione.
