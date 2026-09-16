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Unghie Autunno 2026, le tendenze per mani e piedi da provare a settembre e ottobre. FOTO

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Colori con nomi golosi, effetti brillanti e perlati, i più in voga in questo momento e i più richiesti nei saloni specializzati. L'autunno porta una ventata di essenzialità nel beauty look, voglia di manicure monocrome e stratificate, arricchite da finish cromati e glossy. La tavolozza di colori parte dai nude e arriva alle vernici calde e dark. Ecco una carrellata di ispirazioni viste sui social da provare subito

A cura di Vittoria Romagnuolo

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