Unghie Autunno 2026, le tendenze per mani e piedi da provare a settembre e ottobre. FOTO
Colori con nomi golosi, effetti brillanti e perlati, i più in voga in questo momento e i più richiesti nei saloni specializzati. L'autunno porta una ventata di essenzialità nel beauty look, voglia di manicure monocrome e stratificate, arricchite da finish cromati e glossy. La tavolozza di colori parte dai nude e arriva alle vernici calde e dark. Ecco una carrellata di ispirazioni viste sui social da provare subito
A cura di Vittoria Romagnuolo