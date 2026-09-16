7/16 Immagine tratta dal profilo Instagram di Natasha | Nail Artist | bynatashad

MELANZANA - Il viola è tornato sulle passerelle e sta popolando il guardaroba degli appassionati di stile in molte sfumature. Finché è autunno - prima della spooky season, quando assumerà delle tonalità più intense e luminose - vale la pena sperimentare una manicure monocroma. Consigliata sia per chi ha le unghie lunghe che le unghie corte.