Ornella Vanoni, è uscita Viva la vita con Francesco Gabbani

Viva la vita, scritta da Francesco Gabbani e successivamente portata in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, è una delle due registrazioni inedite dell’album Vivere il mio concerto più bello! in arrivo venerdì 13 novembre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È uscita Viva la vita, una delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello! in arrivo il 13 novembre. L’album conterrà trentuno brani, tra i quali due inediti. Francesco Gabbani e Ornella Vanoni avevano già collaborato per la canzone Un sorriso dentro al pianto contenuta nell’album Unica.

ornella vanoni e francesco gabbani, è uscito il brano Viva la vita Viva la vita, scritta da Francesco Gabbani e successivamente portata in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, è una delle due registrazioni inedite dell’album Vivere il mio concerto più bello! in arrivo venerdì 13 novembre. La nuova versione della canzone, uscita martedì 6 ottobre, è una delle due registrazioni inedite di Ornella Vanoni. Il singolo sarà inserito nel progetto che potrà contare sul coinvolgimento di numerosi artisti: Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Gigi D'Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patty Pravo. Approfondimento Gino Paoli, è uscito Quando ti rivedrò scritto per Ornella Vanoni