Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ornella Vanoni, è uscita Viva la vita con Francesco Gabbani

Musica

Matteo Rossini

©Webphoto

Viva la vita, scritta da Francesco Gabbani e successivamente portata in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, è una delle due registrazioni inedite dell’album Vivere il mio concerto più bello! in arrivo venerdì 13 novembre

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

È uscita Viva la vita, una delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello! in arrivo il 13 novembre. L’album conterrà trentuno brani, tra i quali due inediti. Francesco Gabbani e Ornella Vanoni avevano già collaborato per la canzone Un sorriso dentro al pianto contenuta nell’album Unica.

ornella vanoni e francesco gabbani, è uscito il brano Viva la vita

Viva la vita, scritta da Francesco Gabbani e successivamente portata in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, è una delle due registrazioni inedite dell’album Vivere il mio concerto più bello! in arrivo venerdì 13 novembre. La nuova versione della canzone, uscita martedì 6 ottobre, è una delle due registrazioni inedite di Ornella Vanoni. Il singolo sarà inserito nel progetto che potrà contare sul coinvolgimento di numerosi artisti: Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Gigi D'Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patty Pravo.

Approfondimento

Gino Paoli, è uscito Quando ti rivedrò scritto per Ornella Vanoni

In occasione della partecipazione all’edizione 2025 del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani (FOTO) aveva raccontato sul suo profilo Instagram: “Tutta la mia energia viene da qui, da queste piccole grandi cose. Sono tornato su questo palco con l’entusiasmo della prima volta, e sapere di essere arrivati alla fine di quest’avventura meravigliosa con il carico prezioso di questi giorni mi illumina dentro di una luce che vi ho voluto trasmettere, con questo mantra tanto complesso quanto speciale: accettare la vita in tutte le sue sfaccettature. Comunque vada, viva la vita, sempre!”.

 

Il cantautore aveva parlato anche dell’album Dalla tua parte contenente proprio il brano presentato in gara sul palco del Teatro Ariston: “Non finirò mai di crescere. Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in costante movimento. E queste canzoni sono un ritratto di questo momento, un passo più in là nella linea del tempo. Quando vengono pubblicate, diventano un po’ di tutti: di chi le ascolta, di chi le vive”. Nel 2021 Ornella Vanoni era stata super ospite della serata conclusiva della kermesse canora duettando con Francesco Gabbani sulle note del brano Un sorriso dentro al pianto contenuto nel progetto discografico Unica.

Approfondimento

Milano omaggia Ornella Vanoni con un murale a Porta Nuova
FOTOGALLERY

©Kika Press

1/16
Approfondimenti

Ornella Vanoni e Gino Paoli, una intensa storia d'amore. FOTO

Il cantante si è spento a 91 anni. 'Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari', ha dichiarato la famiglia Paoli. La Vanoni, straordinaria interprete, è morta lo scorso novembre nella sua casa milanese dopo una carriera lunga oltre 60 anni. Con il collega ha vissuto una relazione professionale  e sentimentale complicata dal matrimonio di lui e trasformatasi poi in una lunga amicizia. Fino al nuovo incontro sul palco di Sanremo nel 2023

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Caduta libera, la campionessa Sara finora ha vinto oltre 440mila euro

Spettacolo

Sara Prati, professoressa di matematica originaria della provincia di Alessandria, sta...

Vasco Rossi dottore honoris causa all’Università di Salerno

Musica

L’Università degli Studi di Salerno conferisce a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris...

Steven Spielberg supervisionerà il nuovo Transformers 8

Cinema

Il regista sarà produttore esecutivo e seguirà gli aspetti creativi del nuovo capitolo insieme a...

Greenland, il cast del film con Gerard Butler stasera in tv

Cinema

 Mercoledì 7 ottobre va in onda su Italia 1 il disaster movie del 2020 diretto da Ric Roman...

9 foto

Capelli per l'Autunno, 12 tipi di frangia scelti dalle star

Spettacolo

Con l'arrivo dell'autunno frange e frangette tornano protagoniste dell'hairstyle, come dimostrano...

12 foto

Spettacolo: Per te