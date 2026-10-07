Ornella Vanoni, è uscita Viva la vita con Francesco Gabbani

Viva la vita, scritta da Francesco Gabbani e successivamente portata in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, è una delle due registrazioni inedite dell’album Vivere il mio concerto più bello! in arrivo venerdì 13 novembre
È uscita Viva la vita, una delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello! in arrivo il 13 novembre. L’album conterrà trentuno brani, tra i quali due inediti. Francesco Gabbani e Ornella Vanoni avevano già collaborato per la canzone Un sorriso dentro al pianto contenuta nell’album Unica.
ornella vanoni e francesco gabbani, è uscito il brano Viva la vita
Viva la vita, scritta da Francesco Gabbani e successivamente portata in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, è una delle due registrazioni inedite dell’album Vivere il mio concerto più bello! in arrivo venerdì 13 novembre. La nuova versione della canzone, uscita martedì 6 ottobre, è una delle due registrazioni inedite di Ornella Vanoni. Il singolo sarà inserito nel progetto che potrà contare sul coinvolgimento di numerosi artisti: Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Gigi D'Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patty Pravo.
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In occasione della partecipazione all’edizione 2025 del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani (FOTO) aveva raccontato sul suo profilo Instagram: “Tutta la mia energia viene da qui, da queste piccole grandi cose. Sono tornato su questo palco con l’entusiasmo della prima volta, e sapere di essere arrivati alla fine di quest’avventura meravigliosa con il carico prezioso di questi giorni mi illumina dentro di una luce che vi ho voluto trasmettere, con questo mantra tanto complesso quanto speciale: accettare la vita in tutte le sue sfaccettature. Comunque vada, viva la vita, sempre!”.
Il cantautore aveva parlato anche dell’album Dalla tua parte contenente proprio il brano presentato in gara sul palco del Teatro Ariston: “Non finirò mai di crescere. Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in costante movimento. E queste canzoni sono un ritratto di questo momento, un passo più in là nella linea del tempo. Quando vengono pubblicate, diventano un po’ di tutti: di chi le ascolta, di chi le vive”. Nel 2021 Ornella Vanoni era stata super ospite della serata conclusiva della kermesse canora duettando con Francesco Gabbani sulle note del brano Un sorriso dentro al pianto contenuto nel progetto discografico Unica.
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Il cantante si è spento a 91 anni. 'Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari', ha dichiarato la famiglia Paoli. La Vanoni, straordinaria interprete, è morta lo scorso novembre nella sua casa milanese dopo una carriera lunga oltre 60 anni. Con il collega ha vissuto una relazione professionale e sentimentale complicata dal matrimonio di lui e trasformatasi poi in una lunga amicizia. Fino al nuovo incontro sul palco di Sanremo nel 2023