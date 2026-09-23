La canzone sarà contenuta nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, disponibile in doppio vinile e CD, con un nuovo booklet e una stampa tratta da un’opera originale di Gino Paoli, accompagnata dalla sua dedica. Il disco arriverà nei negozi venerdì 25 settembre
È uscito Quando ti rivedrò, l’ultimo brano inedito di Gino Paoli che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni. La canzone sarà contenuta nella nuova edizione della raccolta Appunti di un lungo viaggio in arrivo venerdì 25 settembre.
gino paoli, è uscito il brano quando ti rivedrò
Quando ti rivedrò, pubblicato il 23 settembre, nella notte tra i compleanni di Gino e Ornella, è l’ultimo brano inedito di Gino Paoli che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni. La canzone sarà contenuta nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio. La raccolta sarà disponibile in doppio vinile e CD, con un nuovo booklet e una stampa tratta da un’opera originale di Gino Paoli, accompagnata dalla sua dedica. Il disco arriverà nei negozi tra pochi giorni, più precisamente venerdì 25 settembre.
Quando ti rivedrò è un’emozionante e toccante dedica a Ornella Vanoni. Paolo Fresu ha curato la sezione fiati. Appunti di un lungo viaggio conterrà anche la parole scritte da Gino Paoli sul brano:"Come nasce una canzone? Credo che la domanda che mi è stata rivolta più spesso in quasi 70 anni di carriera sia questa. Così come credo di non aver dato mai la stessa risposta, perché la verità è che una regola non esiste. Almeno per me. Però di una cosa ero certo sin dal principio: volevo che a cantarla con me fosse Ornella. Invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla: l'aspettavo a casa mia, a Nervi, di lunedì e invece… Tipico suo, in fondo".
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Il testo prosegue: "Nessuno poteva prendere il suo posto. Però riempire quel vuoto con la tromba di Paolo Fresu, che oltre a essere uno straordinario musicista era un grande amico di Ornella, mi è sembrata la soluzione migliore. Secondo me, per una volta, non avrebbe brontolato nemmeno lei".
Questo il testo del brano Quando ti rivedrò di Gino Paoli:
Quando ti rivedrò
non so come farò
a capire se
ancora c'è
questo filo che
tra di noi
non si è fermato mai
se c'è in te
ancora la magia
che per me
non si è fermata
tu che non mi guardi
tu che non mi ascolti tu
che non mi parli tu
che non ti accorgi tu
che non mi ami tu
che non è vero
tu gli stessi occhi tu
la stessa bocca tu
la stessa voce tu
le stesse mani tu
la stessa storia tu
la stessa anima
quando ti rivedrò
non ci sarà un perché
tu non capirai
nemmeno io capirò perché
si va via
e ci si trova ancora
tornerà la strana magia
che tra noi
non è finita ancora
tu gli stessi occhi tu
la stessa bocca tu
la stessa voce tu
le stesse mani tu
la stessa storia tu
la stessa anima
noi gli stessi giorni noi
le stesse notti noi
le stessa sere noi
la stessa storia noi
lo stesso amore noi
la stessa vita
e torniamo a ridere
e torniamo a credere
che si può riprendere
dove si è fermato il tempo
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Il cantante si è spento a 91 anni. 'Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari', ha dichiarato la famiglia Paoli. La Vanoni, straordinaria interprete, è morta lo scorso novembre nella sua casa milanese dopo una carriera lunga oltre 60 anni. Con il collega ha vissuto una relazione professionale e sentimentale complicata dal matrimonio di lui e trasformatasi poi in una lunga amicizia. Fino al nuovo incontro sul palco di Sanremo nel 2023