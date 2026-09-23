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Gino Paoli, è uscito il brano Quando ti rivedrò scritto per Ornella Vanoni

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

La canzone sarà contenuta nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, disponibile in doppio vinile e CD, con un nuovo booklet e una stampa tratta da un’opera originale di Gino Paoli, accompagnata dalla sua dedica. Il disco arriverà nei negozi venerdì 25 settembre

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È uscito Quando ti rivedrò, l’ultimo brano inedito di Gino Paoli che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni. La canzone sarà contenuta nella nuova edizione della raccolta Appunti di un lungo viaggio in arrivo venerdì 25 settembre.

gino paoli, è uscito il brano quando ti rivedrò

Quando ti rivedrò, pubblicato il 23 settembre, nella notte tra i compleanni di Gino e Ornella, è l’ultimo brano inedito di Gino Paoli che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni. La canzone sarà contenuta nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio. La raccolta sarà disponibile in doppio vinile e CD, con un nuovo booklet e una stampa tratta da un’opera originale di Gino Paoli, accompagnata dalla sua dedica. Il disco arriverà nei negozi tra pochi giorni, più precisamente venerdì 25 settembre.

 

Quando ti rivedrò è un’emozionante e toccante dedica a Ornella Vanoni. Paolo Fresu ha curato la sezione fiati. Appunti di un lungo viaggio conterrà anche la parole scritte da Gino Paoli sul brano:"Come nasce una canzone? Credo che la domanda che mi è stata rivolta più spesso in quasi 70 anni di carriera sia questa. Così come credo di non aver dato mai la stessa risposta, perché la verità è che una regola non esiste. Almeno per me. Però di una cosa ero certo sin dal principio: volevo che a cantarla con me fosse Ornella. Invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla: l'aspettavo a casa mia, a Nervi, di lunedì e invece… Tipico suo, in fondo".

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Il testo prosegue: "Nessuno poteva prendere il suo posto. Però riempire quel vuoto con la tromba di Paolo Fresu, che oltre a essere uno straordinario musicista era un grande amico di Ornella, mi è sembrata la soluzione migliore. Secondo me, per una volta, non avrebbe brontolato nemmeno lei".

 

Questo il testo del brano Quando ti rivedrò di Gino Paoli:

 

Quando ti rivedrò

non so come farò

a capire se

ancora c'è

questo filo che

tra di noi

non si è fermato mai

se c'è in te

ancora la magia

che per me

non si è fermata

tu che non mi guardi

tu che non mi ascolti tu

che non mi parli tu

che non ti accorgi tu

che non mi ami tu

che non è vero

tu gli stessi occhi tu

la stessa bocca tu

la stessa voce tu

le stesse mani tu

la stessa storia tu

la stessa anima

quando ti rivedrò

non ci sarà un perché

tu non capirai

nemmeno io capirò perché

si va via

e ci si trova ancora

tornerà la strana magia

che tra noi

non è finita ancora

tu gli stessi occhi tu

la stessa bocca tu

la stessa voce tu

le stesse mani tu

la stessa storia tu

la stessa anima

noi gli stessi giorni noi

le stesse notti noi

le stessa sere noi

la stessa storia noi

lo stesso amore noi

la stessa vita

e torniamo a ridere

e torniamo a credere

che si può riprendere

dove si è fermato il tempo

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