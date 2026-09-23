La canzone sarà contenuta nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, disponibile in doppio vinile e CD, con un nuovo booklet e una stampa tratta da un’opera originale di Gino Paoli, accompagnata dalla sua dedica. Il disco arriverà nei negozi venerdì 25 settembre

È uscito Quando ti rivedrò, l’ultimo brano inedito di Gino Paoli che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni . La canzone sarà contenuta nella nuova edizione della raccolta Appunti di un lungo viaggio in arrivo venerdì 25 settembre.

gino paoli, è uscito il brano quando ti rivedrò

Quando ti rivedrò, pubblicato il 23 settembre, nella notte tra i compleanni di Gino e Ornella, è l’ultimo brano inedito di Gino Paoli che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni. La canzone sarà contenuta nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio. La raccolta sarà disponibile in doppio vinile e CD, con un nuovo booklet e una stampa tratta da un’opera originale di Gino Paoli, accompagnata dalla sua dedica. Il disco arriverà nei negozi tra pochi giorni, più precisamente venerdì 25 settembre.

Quando ti rivedrò è un’emozionante e toccante dedica a Ornella Vanoni. Paolo Fresu ha curato la sezione fiati. Appunti di un lungo viaggio conterrà anche la parole scritte da Gino Paoli sul brano:"Come nasce una canzone? Credo che la domanda che mi è stata rivolta più spesso in quasi 70 anni di carriera sia questa. Così come credo di non aver dato mai la stessa risposta, perché la verità è che una regola non esiste. Almeno per me. Però di una cosa ero certo sin dal principio: volevo che a cantarla con me fosse Ornella. Invece lei ha avuto la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla: l'aspettavo a casa mia, a Nervi, di lunedì e invece… Tipico suo, in fondo".