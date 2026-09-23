Alfa, la possibile scaletta del concerto all'Arena di Verona

Dopo il concerto all’Arena di Verona, il cantautore sarà protagonista di un doppio appuntamento al Palateknoship di Genova. Ultimo concerto in programma il 24 ottobre all’Unipol Forum di Milano

Dopo il successo della data al Teatro Antico di Taormina, mercoledì 23 settembre Alfa sarà in concerto all’ Arena di Verona . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

alfa, la possibile scaletta

Grande attesa per il concerto di Alfa. Il 23 settembre il cantautore (FOTO) porterà la sua musica nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Bellissimissima a Vabbè ciao. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 20 aprile al concerto all’Unipol Forum di Assago:

Ma so che ero innamorato

Come il sole

Testa tra le nuvole, pt. 2

Wanderlust!

Tante mila volta

Testa tra le nuvole, pt. 1

Nei tuoi occhi cosa c’è

En e Xanax

Sul più bello

Le cose in comune

Frida

Anna

Vai!

Dove sei?

Sofia

Metti a posto:

Vabbè ciao

Bellissimissima

Snap

Pastello bianco

A me mi piace

You Make Me So Happy

Il filo rosso

5 minuti

Ci sarò

Sogna ragazzo sogna

Cin Cin