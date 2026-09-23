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Alfa, la possibile scaletta del concerto all'Arena di Verona

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il concerto all’Arena di Verona, il cantautore sarà protagonista di un doppio appuntamento al Palateknoship di Genova. Ultimo concerto in programma il 24 ottobre all’Unipol Forum di Milano

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Dopo il successo della data al Teatro Antico di Taormina, mercoledì 23 settembre Alfa sarà in concerto all’Arena di Verona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

alfa, la possibile scaletta

Grande attesa per il concerto di Alfa. Il 23 settembre il cantautore (FOTO) porterà la sua musica nella splendida cornice dell’Arena di Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Bellissimissima a Vabbè ciao. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 20 aprile al concerto all’Unipol Forum di Assago:

  • Ma so che ero innamorato
  • Come il sole
  • Testa tra le nuvole, pt. 2
  • Wanderlust!
  • Tante mila volta
  • Testa tra le nuvole, pt. 1
  • Nei tuoi occhi cosa c’è
  • En e Xanax
  • Sul più bello
  • Le cose in comune
  • Frida
  • Anna
  • Vai!
  • Dove sei?
  • Sofia
  • Metti a posto:
  • Vabbè ciao
  • Bellissimissima
  • Snap
  • Pastello bianco
  • A me mi piace
  • You Make Me So Happy
  • Il filo rosso
  • 5 minuti
  • Ci sarò
  • Sogna ragazzo sogna
  • Cin Cin

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Dopo il concerto all’Arena di Verona, Alfa sarà protagonista di un doppio appuntamento al Palateknoship di Genova. Ultimo concerto in programma il 24 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Questo il calendario con i dettagli degli spettacoli:

  • 16 ottobre - GENOVA, Palateknoship
  • 17 ottobre - GENOVA, Palateknoship
  • 24 ottobre - MILANO, Unipol Forum

Quest’estate Alfa ha fatto ballare il pubblico con il brano Buon vento con Lorenzo Jovanotti. Tra le sue collaborazioni ricordiamo anche A me mi piace con Manu Chao, San Lorenzo con Annalisa (FOTO), Genova e Napoli con Gigi D’Alessio.

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