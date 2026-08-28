Alfa e Gigi D'Alessio, è uscito il singolo Genova e Napoli

Alfa e Gigi D'Alessio hanno lanciato la canzone Genova e Napoli, presentata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della prima giornata di campionato di Serie A. Il brano celebra l’unione di due città, legate da passioni e sentimenti

Alfa e Gigi D’Alessio hanno pubblicato il brano Genova e Napoli, presentato allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della prima giornata di campionato di Serie A. La canzone celebra l’unione di due città, legate da passioni e sentimenti. Come riportato dall’ ANSA , l'artista napoletano ha raccontato: “Genova e Napoli si assomigliano proprio così: cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità”.

alfa e gigi d’alessio, il testo e il significato di genova e napoli

Venerdì 28 agosto Alfa e Gigi D’Alessio hanno pubblicato l’attesa collaborazione Genova e Napoli. Stando a quanto rilanciato dall’ANSA, Alfa ha spiegato: “In realtà Genova e Napoli si parlano da sempre. Sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie e le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. La canzone napoletana è una delle radici della musica italiana. E non è un caso che, prima ancora che nascesse il Festival di Sanremo, come lo conosciamo oggi, proprio a Sanremo si celebrasse la grande tradizione della canzone napoletana. Poi è arrivata la scuola dei cantautori genovesi. De André ha scelto di scrivere Don Raffaè in napoletano, Gino Paoli ha dedicato un disco alla canzone napoletana”.

Infine, il cantautore ha concluso: “Quel dialogo, in fondo, non si è mai interrotto. Noi abbiamo solo provato ad aggiungere una pagina a questa storia”. Gigi D’Alessio ha aggiunto: “Genova e Napoli è una canzone d'amore: racconta due città che, pur essendo lontane, condividono la stessa anima, la stessa passione e lo stesso modo di vivere i sentimenti. Genova e Napoli si assomigliano proprio così: cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità”.