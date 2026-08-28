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Alfa e Gigi D'Alessio, è uscito il singolo Genova e Napoli

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Alfa e Gigi D'Alessio hanno lanciato la canzone Genova e Napoli, presentata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della prima giornata di campionato di Serie A. Il brano celebra l’unione di due città, legate da passioni e sentimenti

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Alfa e Gigi D’Alessio hanno pubblicato il brano Genova e Napoli, presentato allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della prima giornata di campionato di Serie A. La canzone celebra l’unione di due città, legate da passioni e sentimenti. Come riportato dall’ANSA, l'artista napoletano ha raccontato: “Genova e Napoli si assomigliano proprio così: cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità”.

alfa e gigi d’alessio, il testo e il significato di genova e napoli

 

Venerdì 28 agosto Alfa e Gigi D’Alessio hanno pubblicato l’attesa collaborazione Genova e Napoli. Stando a quanto rilanciato dall’ANSA, Alfa ha spiegato: “In realtà Genova e Napoli si parlano da sempre. Sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie e le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. La canzone napoletana è una delle radici della musica italiana. E non è un caso che, prima ancora che nascesse il Festival di Sanremo, come lo conosciamo oggi, proprio a Sanremo si celebrasse la grande tradizione della canzone napoletana. Poi è arrivata la scuola dei cantautori genovesi. De André ha scelto di scrivere Don Raffaè in napoletano, Gino Paoli ha dedicato un disco alla canzone napoletana”.

 

Infine, il cantautore ha concluso: “Quel dialogo, in fondo, non si è mai interrotto. Noi abbiamo solo provato ad aggiungere una pagina a questa storia”. Gigi D’Alessio ha aggiunto: “Genova e Napoli è una canzone d'amore: racconta due città che, pur essendo lontane, condividono la stessa anima, la stessa passione e lo stesso modo di vivere i sentimenti. Genova e Napoli si assomigliano proprio così: cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità”.

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Nelle prossime settimane Alfa (FOTO) proseguirà la sua lunga serie di appuntamenti live. Grande attesa per il concerto all’Arena di Verona. Il giovane cantautore ha raccontato sul profilo Instagram: “Suonare in uno dei posti più belli del mondo è già una cosa enorme ma farla tutta piena assieme a voi è proprio fuori scala. Stiamo preparando uno show fatto apposta per quella sera. Sarà una notte che ci ricorderemo per tutta la vita".

 

Il 14 novembre Gigi D’Alessio darà il via al tour nei palazzetti. Previsti appuntamenti in nove città: Roma, Bologna, Bergamo, Padova, Messina, Reggio Calabria, Bari, Firenze e Torino. Questo il testo della canzone Genova e Napoli di Alfa e Gigi D’Alessio:

 

Un amore quando ami troppo

è più difficile da mantenere

perché noi siamo due città di porto

non siamo fatti per rimanere

ed ho imparato anche a dormire storto

per non finire mai nel tuo lato del letto

ma il tuo ricordo me lo tengo stretto

come un cuscino che tieni sul petto

quando la notte si stringe un po’

tra quello che siamo e quello che no

ma come noi te lo giuro

 non si amerà mai nessuno

se stare insieme fa male

io voglio soffrire ogni giorno di più

tu me cammini int’ l’anima

e poi scompari int’a n’attimo

anche se siamo distanti

non siamo diversi come Genova e Napoli

finché c’è solo il mare

che ci può separare

io non riesco a capire gli altri come fanno

a vedere il mare solo qualche giorno l’anno

e non guardare mai oltre

perché l’orizzonte non si vede in città

e o’mare sol mantene e’promesse

ma non o’sap’ che tu hai fatt’ fess

sulament’ a me

non simm’ nui se non simm’ io e te

Ma come noi te lo giuro

non si amerà mai nessuno

se stare insieme fa male

io voglio soffrire ogni giorno di più

tu me cammini int’ l’anima

e poi scompari int’a n’attimo

anche se siamo distanti

non siamo diversi come Genova e Napoli

e chi si è amato davvero non si può lasciare

noi siamo due cuori nello stesso mare

la nostra domenica sarà sempre speciale

ma come noi te lo giuro

non si amerà mai nessuno

se stare insieme fa male

io voglio soffrire ogni giorno di più

tu me cammini int’ l’anima

e poi scompari int’a n’attimo

anche se siamo distanti

non siamo diversi come Genova e Napoli

finché c’è solo il mare

che ci può separare

niente ci dividerà

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