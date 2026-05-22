E' una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento e orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Parla di libertà

Si intitola Buon Vento il brano che nasce dalla collaborazione tra Alfa e Jovanotti ed è prodotto da Celo e Federico Nardelli. Buon Vento è una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento e orizzonti aperti parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Sostanzialmente è un brano di libertà, è l'augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo, prima o poi, passa sempre. L'idea del pezzo nasce in modo spontaneo: Lorenzo invia ad Andrea un primo provino chiedendogli semplicemente se dentro quella musica e quelle parole gli venisse in mente qualcosa da aggiungere per trasformarla in un passo a due. Alfa raccoglie la suggestiva proposta e restituisce l'idea di partenza arricchita con immagini, frasi, spunti. E' così che si è alzato il Buon Vento. Il secondo step è stato al Karakorum Studio di Cortona, dove il brano prende vita e trova il suo equilibrio: la scrittura libera e movimentata di Jovanotti si intreccia con quella emotiva e generazionale di Alfa: possiamo riassumere il tutto in una sola, autentica parola che è naturalezza.

IL COMMENTO DI ALFA Per me Buon Vento è una di quelle cose che fai fatica a spiegare senza emozionarti Jovanotti è il mio artista preferito da sempre: il primo concerto che ho visto nella mia vita era il suo al palazzetto di Genova. Quindi ritrovarmi oggi a cantare insieme a lui è una di quelle cose che da bambino non avrei nemmeno avuto il coraggio di immaginare. Buon Vento, per me, nasce da un immaginario profondamente genovese: il mare, il porto, le partenze, le canzoni che profumano di salsedine e richiamano quella Liguria poetica, ruvida e bellissima, dove ogni onda sembra avere una storia da raccontare. È un brano attraversato da quella malinconia luminosa che appartiene profondamente a questa terra. Il mare è la grande metafora della canzone. Non è solo un paesaggio, è la vita, è il viaggio, è quello che non puoi controllare fino in fondo ma che scegli comunque di attraversare. Nel brano ci sono due sguardi: Lorenzo è il capitano, uno che ha navigato tantissimo, che conosce bene le tempeste e le stelle; io sono più all’inizio della rotta, con gli occhi ancora pieni di domande. Però davanti al mare siamo uguali: con la stessa fame di vita, la stessa curiosità, la stessa voglia di partire. E forse è proprio lì che ci siamo incontrati. Buon Vento è un augurio antico, marinaresco, che si dice a chi parte. Ma per me è anche qualcosa di più: è un modo per dire vai, fidati, prendi il largo. Anche se non sai esattamente dove ti porterà il mare. Approfondimento Alfa incanta il Forum: “Andate a prendervi i vostri sogni”

IL COMMENTO DI JOVANOTTI Negli ultimi anni il modo di fare musica è cambiato radicalmente, una vera rivoluzione le collaborazioni sono oggi facilitate dalla velocità degli scambi di file e dal flusso inarrestabile delle uscite di canzoni nelle piattaforme di streaming. All'inizio ero disorientato da questo nuovo mondo poi l'ho abbracciato e mi piace starci dentro, condividere la scrittura delle canzoni con altri, e c'è sempre da imparare e da divertirsi a fare musica insieme. Alfa mi colpì ai suoi esordi quando ancora non aveva neanche un contratto discografico, lo avevo scoperto scrollando TikTok, questo ragazzino con la chitarra che sentivo chiaramente aver fame di musica, voglia di trasformare la sua passione in una carriera e di stare a proprio agio nel nuovo mondo dei social. Il "nuovo mondo", in fondo è sempre da scoprire, non si finisce mai, quindi....BUON VENTO! Approfondimento Il Jovagiro, tra musica e pedalate Jovanotti attraversa Italia in bici