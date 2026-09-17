MTV Video Music Awards 2026, Madonna sarà tra i performer della serata

Domenica 27 settembre Snoop Dogg accompagnerà il pubblico nel corso della cerimonia di premiazione. A oltre vent’anni di distanza dall’iconica performance con Britney Speas e Christina Aguilera, la Regina del pop tornerà a esibirsi sul palco degli MTV Video Music Awards
Cresce l’attesa per gli MTV Video Music Awards 2026. Dopo aver comunicato la conduzione di Snoop Dogg, l’organizzazione ha annunciato la presenza di Madonna (FOTO) tra i performer della serata. La Regina del pop ha ricevuto ben undici candidature.
mtv vmas 2026, madonna sul palco
Domenica 27 settembre Snoop Dogg accompagnerà il pubblico nel corso della cerimonia di premiazione dell’edizione 2026 degli MTV Video Music Awards. In attesa di conoscere tutti i dettagli della serata, la produzione ha svelato la presenza di Madonna.
A oltre vent’anni di distanza dall’iconica performance con Britney Spears e Christina Aguilera, la Regina del pop tornerà a esibirsi ai VMAs. L’artista ha incantato il pubblico anche nel 1989 con Express Yourself, nel 1990 con Vogue e nel 1993 con Bye Bye Baby. Inoltre, Madonna si presenterà come l’artista più nominata di questa edizione grazie alle undici candidature ricevute, tra le quali Artist of the Year, Song of the Year per Bring Your Love con Sabrina Carpenter e Video of the Year per Confessions II - The Film.
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A luglio Madonna ha lanciato il nuovo album Confessions II conquistando la prima posizione della US Billboard 200. Primo posto anche nella classifica italiana FIMI. All’interno cinque collaborazioni: Bring Your Love con Sabrina Carpenter, Read My Lips con Feid, Bizarre con Martin Garrix, My Sins Are My Savior con Stromae e The Test con Lola Leon. Questa la tracklist completa di Confessions II:
- I Feel So Free
- Good for the Soul
- One Step Away
- Bring Your Love con Sabrina Carpenter
- Danceteria
- Read My Lips con Feid
- Everything
- Love Sensation
- Love Without Words
- Bizarre con Martin Garrix
- School
- Fragile
- My Sins Are My Savior con Stromae
- Betrayal
- The Test con Lola Leon
- L.E.S. Girl
Nel corso degli anni Madonna si è affermata come una delle artiste più influenti nel mondo della musica e non solo. Tra i suoi album ricordiamo True Blue, Bedtime Stories, Ray of Light, American Life, Confessions on a Dance Floor, Rebel Heart e Madame X.
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