Il 27 settembre 2026 Snoop Dogg presenterà gli MTV Video Music Awards 2026 a Los Angeles , segnando il ritorno dello show sulla West Coast per la prima volta dal 2017. “MTV e gli MTV Video Music Awards fanno parte della mia storia fin dall’inizio”, ha dichiarato il rapper in un comunicato. “Alcuni dei momenti più importanti della mia carriera si sono svolti su quel palco e su MTV: hanno dato all’hip-hop un luogo dove potersi esprimere con forza, senza paura e farsi vedere da tutto il mondo. Quindi tornare ora a presentare gli MTV Video Music Awards, dopo tutti questi anni, è per me come chiudere un cerchio”. Snoop Dogg ha aggiunto che presentare lo show con il veterano produttore di MTV, Van Toffler, “rende il tutto ancora più speciale”. Infatti, “Van era presente agli albori di MTV, quando stavamo cambiando la cultura in tempo reale, e abbiamo una lunga storia insieme. Ora possiamo scrivere una nuova pagina di storia. Gli MTV Video Music Awards sono sempre stati sinonimo di momenti indimenticabili e, credetemi, ve ne regaleremo altri. Ci vediamo agli MTV Video Music Awards”.

LA VITA E LA CARRIERA

Nato il 20 ottobre 1971 a Long Beach, in California, il rapper, cantante, cantautore, attore, produttore, DJ, personaggio televisivo e imprenditore Snoop Dogg, all’anagrafe Calvin Broadus, è figlio di un veterano del Vietnam che era spesso assente. Da bambino, la mamma gli ha attribuito il soprannome Snoopy per il suo amore per il personaggio dei Peanuts. Da giovane si è avvicinato alla musica nella Chiesa Battista, e inoltre vendeva caramelle, consegnava giornali, impacchettava generi alimentari, cantava nel coro e giocava a football. Da adolescente ha iniziato a fare rap a scuola, avendo come pubblico i compagni, e ha avuto alcune difficoltà con la legge a cause di cattive compagnie e dello spaccio di droga. Ha tuttavia sempre negato di essere stato membro di gang. Nel 1992 ha poi debuttato nel rap con il nome d’arte Snoop Doggy Dogg nel singolo di esordio Deep Cover e nell’album solista The Chronic di Dr. Dre. Nel 1993, dopo la pubblicazione del suo primo album, Doggystyle, ha affrontato la sua prima controversia giudiziaria, nella quale è stato accusato di omicidio di primo grado del membro di una gang, caso per il quale è stato poi assolto nel 1996 e che è stato definitivamente chiuso nel 2024. Sempre in tribunale ha affrontato cause per presunte violenze sessuali, che si sono concluse rispettivamente con un accordo senza indennizzo e con un ritiro della denuncia. Nel corso della sua carriera ha poi prodotto numerosi brani di successo, come l’indimenticabile Drop It Like It’s Hot. Nel 2022 ha acquisito l’etichetta discografica Death Row Records e si è esibito all’Halftime Show del Super Bowl insieme a Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Nel 2026 ha partecipato come tedoforo al viaggio della fiamma olimpica delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Ha anche recitato in film come Training Day (2001) di Antoine Fuqua e Scary Movie 5 (2013) di Malcom D. Lee e in serie tv come Bones, Empire e Law & Order: Unità speciale. Ha inoltre prestato la voce al cugino It nei film d’animazione de La famiglia Addams. Come imprenditore, ha realizzato investimenti nel settore tecnologico e dell’intrattenimento e in marchi di lifestyle, alimentari, bevande e cannabis. Agli MTV Video Music Awards, il rapper ha ricevuto 13 nomination e ha vinto tre premi. Nel 1994 ha debuttato sul palco dello show, nel 1999 ha chiuso lo spettacolo con Dr. Dre ed Eminem e nel 2022 ha proposto sia un tributo a Notorious B.I.G., sia un’esibizione con Eminem ispirata al metaverso del loro brano From the D 2 the LBC.