Matrimonio Taylor Swift, i look degli invitati. FOTO

Matrimonio Taylor Swift, i look degli invitati, da Bradley Cooper a Karlie Kloss. FOTO
Le nozze della popstar e del giocatore di football sono state un evento memorabile per New York City, blindata in diversi punti per schermare a curiosi e paparazzi il passaggio delle guest star invitate al Madison Square Garden. Alcuni ospiti sono stati comunque avvistati mentre uscivano dagli hotel di lusso e dalle vetture usate per gli spostamenti. Una festa colossale per oltre mille persone. Il dress code? Black Tie, naturalmente
A cura di Vittoria Romagnuolo