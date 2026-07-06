Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Matrimonio Taylor Swift, i look degli invitati, da Bradley Cooper a Karlie Kloss. FOTO

Spettacolo fotogallery
10 foto
©Getty

Le nozze della popstar e del giocatore di football sono state un evento memorabile per New York City, blindata in diversi punti per schermare a curiosi e paparazzi il passaggio delle guest star invitate al Madison Square Garden. Alcuni ospiti sono stati comunque avvistati mentre uscivano dagli hotel di lusso e dalle vetture usate per gli spostamenti. Una festa colossale per oltre mille persone. Il dress code? Black Tie, naturalmente

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Matrimonio Taylor Swift, i look degli invitati. FOTO

Spettacolo

Le nozze della popstar e del giocatore di football sono state un evento memorabile per New York...

10 foto

16 serie tv da vedere a luglio, da Elle a La casa nella prateria

Serie TV

Luglio 2026 si preannuncia un mese ricchissimo per gli appassionati di serie tv, con novità in...

16 foto

Sylvester Stallone compie 80 anni, i suoi personaggi indimenticabili

Cinema

Sylvester Enzio Stallone, nato il 6 luglio del 1946 a New York da padre italiano proveniente...

15 foto
NEW YORK, NEW YORK - APRIL 16: Sylvester Stallone is seen on the set of 'Tusla King' in Little Italy on April 16, 2025 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)

Il bikini compie 80 anni, i due pezzi più famosi preferiti dalle star

Spettacolo

Nato il 5 luglio 1946, il bikini nel corso della sua lunga storia ha conquistato il successo...

31 foto

Raffaella Carrà, 5 anni fa l'addio alla Regina della televisione. FOTO

Spettacolo

L'artista, scomparsa il 5 luglio 2021, è stata un'icona della cultura pop, capace di conquistare...

26 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    MystFest 2026, Cattolica indaga la verità tra noir e true crime

    Spettacolo

    Dal 6 al 12 luglio torna a Cattolica il MystFest, storico festival del giallo e del mistero...

    Fast Forever, il dietro le quinte di Vin Diesel sul nuovo film

    Cinema

    L'attore protagonista ha mostrato alcune immagini della troupe sul set dell'undicesimo e ultimo...

    Zucchero, la possibile scaletta del concerto a Bologna

    Musica

    Dopo lo spettacolo allo stadio Dall’Ara di Bologna, mercoledì 8 luglio il cantautore sarà in...