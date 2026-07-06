Matrimonio Taylor Swift, i look degli invitati. FOTO

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C'era più di mezza Hollywood sulla guest list di oltre mille invitati delle nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce, uno dei più grandi eventi del mondo dello spettacolo a stelle e strisce, certamente il matrimonio dell'anno. Per il giorno del Sì gli sposi hanno festeggiato con la famiglia e i loro tantissimi amici della musica, della moda, del cinema e dello sport. Bradley Cooper, fidanzato di Gigi Hadid, una delle più care amiche della sposa, era impeccabile con lo smoking sartoriale di Tom Ford indossato con gli stivaletti di pelle, un dettaglio rock.

New York, sfilata di star per il matrimonio di Taylor Swift