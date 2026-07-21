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Spider-Man: Brand New Day, il cast posa tra i grattacieli di New York. FOTO

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©Getty

Il conto alla rovescia per il nuovo capitolo al cinema di Spider-Man passa per la città che ha reso ancora più iconiche le avventure dell'Uomo Ragno, i nuovi e i vecchi amici e, naturalmente, un nuovo incredibile look di Zendaya, questa volta vestita con abiti ispirati alla figura di Mr.Negative. John Bernthal, invece, si è portato il suo cane. Quella di Peter Parker è ormai una vera e propria famiglia

A cura di Vittoria Romagnuolo

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