Spider-Man: Brand New Day, il nuovo trailer del film con Tom Holland

Mancano circa sei settimane all'uscita nelle sale globali di Spider-Man: Brand New Day e l'attesa per il nuovo film con Tom Holland e Zendaya, che hanno già iniziato la promozione della pellicola in Europa, è alimentata da un nuovo trailer ufficiale, una clip ricca di immagini inedite della nuova avventura dell'Uomo Ragno, dei suoi amici e dei suoi nemici, che porta avanti le conseguenze di quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home.

Per i fan dell'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland questo sarà un capitolo intenso.

Peter Parker è messo alla prova dai suoi poteri aracnidi e, mentre si spinge in territori inesplorati, affronta le conseguenze dell'incantesimo per cui è stato dimenticato da tutti.

I personaggi della storia, da Bruce Banner a The Punisher

Il nuovo trailer di Spider-Man: Brand New Day si focalizza su Peter ma introduce anche i protagonisti della nuova avventura.

Primo fra tutti spicca Bruce Banner, il gigante verde di Mark Ruffalo, a cui il protagonista si rivolge per saperne di più sui poteri legati alle mutazioni genetiche, argomento di cui è esperto lo scienziato che vediamo anche trasformato in Hulk in alcune scene del montaggio.

New York torna il terreno di scontro tra il protagonista e i villain presenti nell'universo fumettistico.

In questa avventura si fanno largo Tombstone e Scorpione ma il trailer mostra anche il clan di Ninja La Mano, tutti personaggi che aprono le porte a una versione più metropolitana della storia.

Dopo questo collegamento tra l'universo dell'Uomo Ragno e quello di Daredevil, dalle più recenti produzioni seriali Marvel arriva Frank Castle/Punisher, apparso nello speciale televisivo diffuso a marzo The Punisher: One Last Kill.

Il crossover ha una posizione centrale nella nuova clip e apre interrogativi tra i fan rispetto alle dinamiche che guideranno le mosse dei due personaggi, molto diversi per principi e metodo d'azione.

Peter, l'eroe e la memoria collettiva cancellata

Al di là degli scontri fisici e delle lotte spettacolari ambientate in un contesto urbano, Spider-Man: Brand New Day sembra un lungometraggio interessante soprattutto per l'evoluzione di Peter Parker alle prese con l'abisso spalnacato dalle sue nuove trasformazioni.

Quei poteri che erano stati la costante della sua personalità da eroe ora sembrano ripiegarsi per mostrare lati oscuri, per lui spaventosi, ma che si rivelano utili per combattere i tanti nemici.

I timori e i dubbi sulle potenzialità del proprio corpo si inseriscono nel seguito di una storia che si è interrotta cinque anni fa.

Anche sullo schermo sono passati alcuni anni e MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon) sono emozionati per l'ultimo semestre da trascorrere all'MIT, esperienza che a Peter non è concessa, sempre a causa dell'incantesimo che ha chiuso il film del 2021.

La nostalgia per i vecchi amici, la vecchia vita e i vecchi amori riporterà il protagonista a contatto con tutte le persone che lo hanno dimenticato ma che lui ricorda benissimo.

Tra i tanti volti rivelati, ancora una grande assente, Sadie Sink, la star di Stranger Things che fa parte del cast ma il cui ruolo è ancora avvolto nel mistero e oggetto di speculazioni da parte dei fan.

L'attrice non è la sola new entry di Spider-Man: Brand New Day.

Nella pellicola compaiono anche Tramell Tillman, nel cast di Scissione, e Liza Colón-Zayas, già vista in The Bear.



