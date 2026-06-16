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Spider-Man: Brand New Day, Zendaya e Tom Holland coordinati sul red carpet a Madrid. FOTO

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Favolosi e innamorati, i due divi hanno posato nuovamente insieme per il quarto capitolo delle avventure di Peter Parker/Spider-Man che li vede protagonisti, a cinque anni dal primo red carpet come coppia per "Spider-Man: No Way Home". Lei, sempre più regina di Hollywood, lui pronto a rimettersi la tuta del supereroe. La prima uscita di una lunga serie nelle prossime settimane (a luglio esce anche "The Odyssey" di Nolan)

A cura di Vittoria Romagnuolo

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