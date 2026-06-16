11/12 ©IPA/Fotogramma

Holland si è tenuto ai margini del gossip delle nozze con Zendaya perché non ha condiviso le uscite pubbliche della fidanzata nei mesi scorsi. Riservati e molto gelosi della loro privacy, i due attori non si sono mai nascosti dalla stampa e dai fotografi ma hanno provato a limitare al minimo le informazioni sul loro legame.