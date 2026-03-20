Spider-Man: Brand New Day, il trailer è il più visto della storia nelle prime 24 oreCinema
Tom Holland tornerà a interpretare il supereroe nella pellicola Spider-Man: Brand New Day in uscita nelle sale italiane il 29 luglio. Nel cast anche Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo. Alla regia Destin Daniel Cretton
Spider-Man: Brand New Day ha già infranto un record. Il trailer del film è divenuto il più visto di sempre nelle prime ventiquattro ore. La pellicola con Tom Holland (FOTO) farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane tra pochi mesi, più precisamente il 29 luglio.
Spider-Man: Brand New Day, il record del trailer
Riscontro straordinario per il trailer di Spider-Man: Brand New Day, in uscita a circa cinque anni di distanza dal precedente lavoro Spider-Man: No Way Home, arrivato a 1.921.000.000 di dollari al botteghino internazionale e candidato nella categoria Migliori effetti speciali alla 94esima edizione degli Academy Awards.
Mercoledì 18 marzo le prime immagini della pellicola hanno fatto il loro debutto ricevendo immediatamente un grande responso da parte del pubblico. Come riportato da Variety, il trailer ha ottenuto 718.600.000 di visualizzazioni nelle sue prime ventiquattro ore divenendo il più visto di sempre. Record precedentemente detenuto da Deadpool & Wolverine con 365.000.000 di visualizzazioni.
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Destin Daniel Cretton ha firmato la regia, mentre Chris McKenna ed Erik Sommers hanno scritto la sceneggiatura della pellicola. Produttori Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad e Rachel O’Connor. Produttori esecutivi Louis D’Esposito e David Cain. Oltre al protagonista Tom Holland, la pellicola vedrà nel cast Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 29 luglio, mentre la distribuzione sul mercato statunitense avverrà il 31 luglio.
Sony Pictures Italia ha diffuso la sinossi ufficiale su YouTube: “Sono passati quattro anni dagli eventi di No Way Home, e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città - uno Spider-Man a tempo pieno - ma con l'intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato”.
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