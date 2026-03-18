Spider-Man: Brand New Day, il trailer del film con Tom Holland

È uscito il trailer del film Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton, il quarto capitolo del Marvel Cinematic Universe sulle avventure di Peter Parker con protagonista Tom Holland, che uscirà nei cinema il 29 luglio 2026.

Il film Spider-Man: Brand New Day segna il ritorno di Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno dopo le precedenti pellicole Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021). Il terzo capitolo aveva incassato oltre 1,9 miliardi di dollari al botteghino mondiale e aveva introdotto nel Marvel Cinematic Universe le versioni del supereroe interpretate da Tobey Maguire e da Andrew Garfield. Ora, invece, il nuovo episodio regala a Spider-Man un nuovo scintillante costume. Alla fine di Spider-Man: No Way Home, Peter Parker aveva compiuto un enorme sacrificio per salvare New York e il multiverso dalla distruzione causata involontariamente dall’incantesimo del Dottor Strange, che aveva portato nell’MCU da altre dimensioni nemici come Goblin e Dottor Octopus. Per annullare la magia, il protagonista aveva accettato di far dimenticare a tutti la sua vera identità (che Mysterio aveva rivelato alla fine di Spider-Man: Far From Home), con la conseguenza che anche la sua ragazza MJ (Zendaya) e il suo migliore amico Ned (Jacob Balaton) avevano rimosso che Peter è Spider-Man. Rimasto solo, e affranto per la morte di zia May (Marisa Tomei), quattro anni dopo Peter indossa un nuovo costume rosso e blu e combatte ancora il crimine in città. Con l’aumento delle sue responsabilità, però, vive anche un’evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, proprio mentre deve affrontare una delle minacce più pericolose mai viste prima. Per fronteggiarla, deve confrontarsi anche con il proprio passato, attraverso una rete di segreti e di manipolazioni che metteranno alla prova la sua stessa identità. Il racconto si inserisce nella Fase 6 dell’MCU e gli eventi saranno influenzati dagli accadimenti della serie tv Daredevil: Rinascita, che a loro volta influenzeranno la storia dei film Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, attesi nelle sale rispettivamente il 18 dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027.

Nel film Spider-Man: Brand New Day compaiono personaggi come Hulk (Mark Ruffalo), il Punitore di Daredevil (Jon Bernthal) e Scorpion (Michael Mando). Le new entry del cast sono poi Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance), Liza Colon-Zayas (The Bear) e Marvin Jones II, che interpreta il gangster Tombstone.

Il giorno prima dell’uscita del trailer ufficiale del film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland (alla settima apparizione nell’universo Marvel) aveva reclutato i fan con un messaggio su Instagram. “Ciao ragazzi, qui è Tom che vi parla”, aveva detto l'attore in un video. “Stiamo lavorando a qualcosa di incredibilmente entusiasmante per l'uscita del trailer di Spider-Man: Brand New Day. Dato che abbiamo avuto così tanto amore e supporto fin dall'inizio della realizzazione di questi film e senza questa incredibile community non ci sarebbe Spider-Man, per dimostrare la nostra gratitudine, stiamo facendo qualcosa che non è mai stato fatto prima. Seguiteci mentre un nuovo giorno inizia in tutto il mondo e alcuni dei nostri più grandi fan ci aiuteranno a pubblicare clip del nostro nuovo trailer. Ci vediamo domani mattina a New York City. Passo la palla ai fan, questo è tutto per la community, di sperimentarlo insieme, perciò, andiamo!”. Prima dell’uscita ufficiale del trailer, i fan di tutto il mondo avevano quindi pubblicato in anteprima su diversi account social alcune clip di pochi secondi. Nella prima, Spider-Man salvava una persona volteggiando tra i grattacieli di New York con l’aiuto delle ragnatele. Nella seconda, Peter Parker ferito perdeva i sensi.