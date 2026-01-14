Martedì 13 gennaio, a 11 mesi circa dal debutto nelle sale di Avengers: Doomsday (che in Italia è in programma dal 16 dicembre 2026), è arrivato in rete un nuovo teaser della attesa pellicola firmata dai fratelli Russo, la quarta clip con le anticipazioni sul lungometraggio che vedrà al centro della storia tutti o quasi i protagonisti del MCU, Marvel Cinematic Universe, introdotti fino a questo momento.

Nello specifico, il teaser, che dura circa sessanta secondi, svela l'incontro tra i Wakandiani e i Fantastici 4, più precisamente tra Shuri (Letitia Wright) e la Cosa/Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).

Come sempre nel mondo Marvel anche i momenti più epici sono conditi da note comiche. Mentre i Wakandiani si presentano con tutta la solennità tipica del Regno di Wakanda, a Ben Grimm non resta che adeguarsi aggiungendo enfasi alla sua provenienza più modesta, la città di New York.

Le presentazioni tra Shuri e Ben Grimm

Dopo i teaser che vedevano protagonisti Steve Rogers/Captain America, Thor e gli X-Men (il Professor X, Magneto e Cyclope), arriva il momento di svelare altri protagonisti della prossima grande avventura targata Marvel Studios.

In Avengers: Doomsday torneranno anche i Wakandiani e i Fantastici 4, come conferma la formula stringata e ormai iconica che il pubblico e i fan hanno imparato a riconoscere, con la quale si concludono molte pellicole e serie Marvel, adottata anche per chiudere tutti i teaser trailer del nuovo lungometraggio.

In Avengers: Doomsday i Wakandiani manderanno in prima linea Shuri, sorella del compianto Black Panther, che ha assunto centralità in Black Panther: Wakanda Forever (2022).

Dal tono delle parole di Shuri/Letitia Wright nel teaser capiamo che il suo ruolo nella trama sarà particolarmente combattivo.

Quanto a Ben Grimm/La Cosa il suo esordio nel MCU è ben più recente, lo abbiamo visto ne I Fantastici 4 - Gli inizi, che è arrivato sul grande schermo la scorsa estate.

Per nessuno dei due personaggi si tratta di una sorpresa. I fan del mondo Marvel sullo schermo sapevano già del loro coinvolgimento nella nuova attesissima avventura corale.