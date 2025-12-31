Marvel svela il nuovo teaser con Thor protagonista. Dopo giorni di anticipazioni non ufficiali e diffusione incontrollata di immagini e video, la casa della grande M ha deciso di rendere pubblico il secondo video di presentazione. Il filmato offre uno sguardo intenso e riflessivo sul momento che il protagonista sta attraversando, alla vigilia di un’altra battaglia decisiva

Dopo giorni di anticipazioni non ufficiali e diffusione incontrollata di immagini e video, Marvel ha deciso di rendere pubblico il secondo teaser trailer di Avengers: Doomsday. Il nuovo contributo promozionale, ora disponibile anche in italiano, è interamente costruito attorno alla figura di Thor e offre uno sguardo intenso e riflessivo sul momento che il personaggio sta attraversando, alla vigilia di un’altra battaglia decisiva.

Un’uscita attesa dopo leak e ricostruzioni digitali

Il secondo teaser di Avengers: Doomsday arriva al termine di una fase segnata da inevitabili fughe di materiale, con filmati ripresi direttamente nelle sale cinematografiche e numerose ricostruzioni generate dall’intelligenza artificiale che hanno iniziato a circolare online. Marvel ha quindi scelto di pubblicare ufficialmente il video, restituendo al pubblico una versione definitiva e controllata del contenuto promozionale.

Thor al centro della scena

Protagonista assoluto del breve filmato è Thor, che si prepara a entrare nuovamente in combattimento. Il Dio del Tuono appare profondamente segnato e trasformato dagli eventi già raccontati in Thor: Love and Thunder, e il teaser insiste proprio su questa evoluzione personale. Prima di scendere in battaglia, Thor rivolge una preghiera a suo padre Odino, lasciando emergere dubbi, rimpianti e nuove consapevolezze.

La preghiera a Odino e il peso delle scelte

Nel teaser, il personaggio interpretato da Chris Hemsworth affida alle parole un lungo momento di introspezione. “Padre... tutta la vita ho risposto a ogni chiamata: all'onore, al dovere, alla guerra”, afferma Thor, ripercorrendo un’esistenza scandita da conflitti e responsabilità. Il tono cambia quando riconosce ciò che il destino gli ha riservato di inatteso: “Ma ora il destino mi ha dato qualcosa che non ho mai cercato: una figlia, una vita indenne dalla tempesta.”.

La richiesta rivolta a Odino non riguarda soltanto la forza per affrontare un nuovo nemico, ma anche la possibilità di tornare a casa diverso da prima. “Prestami la forza del Padre di Tutti così che io possa combattere ancora una volta, sconfiggere un altro nemico e tornare a casa da lei. Non come guerriero ma come calore, per insegnarle non la battaglia ma la calma, del tipo che non ho mai conosciuto.”. Un passaggio che sottolinea il conflitto tra l’identità di combattente e il desiderio di una dimensione più intima e pacifica.



Un successo annunciato per il 2026

Parallelamente alla diffusione del teaser, Avengers: Doomsday continua a essere al centro delle previsioni del settore. Il film è già stato indicato dagli esperti di cinema come il titolo destinato a registrare i migliori incassi del 2026, confermando le altissime aspettative che accompagnano il progetto fin dalle prime fasi della sua promozione.



La campagna continua: il terzo teaser e gli X-Men

Dopo il primo teaser di Avengers: Doomsday dedicato a Captain America e questo secondo focalizzato su Thor, la strategia promozionale Marvel non si ferma. Nei cinema è infatti già stato mostrato un terzo video, di cui si sta discutendo intensamente. Questa volta, al centro della scena compaiono gli X-Men.

Il teaser presenta la versione della saga realizzata in precedenza dalla Fox e segna il ritorno di volti storici come Patrick Stewart, Ian McKellen e James Marsden, tra gli altri. La loro presenza ha contribuito a rendere questo terzo filmato, secondo molti, il più spettacolare e drammatico dell’intera serie di teaser finora proiettati.

