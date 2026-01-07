Avengers: Doomsday, è uscito il nuovo teaser del film

A pochi giorni di distanza dal teaser incentrato su Thor, interpretato da Chris Hemsworth, Marvel Italia ha offerto un nuovo sguardo su una delle pellicole più attese del 2026. Il filmato, visibile in apertura, ha mostrato Patrick Stewart e Ian McKellen nei panni del Professor Charles Xavier e di Magneto. Presente anche James Marsden nel ruolo di Ciclope.

Come mostrato nel primo teaser condiviso a dicembre, confermato anche il ritorno di Chris Evans (FOTO) nel ruolo di Steve Rogers. I fratelli Russo hanno commentato la presenza dell’attore in un post condiviso sul loro profilo Instagram: “Il personaggio che ha cambiato le nostre vite. La storia che ci ha portati tutti qui insieme. Saremmo ritornati a questo…”. Al momento massimo riserbo sulla sinossi di Avengers: Doomsday. Come riportato da Variety, Joe Russo ha rivelato di aver inizialmente rifiutato la regia della pellicola nonostante la richiesta di Robert Downey Jr.: “Robert ha cercato di convincerci, ma abbiamo detto no. Semplicemente non avevamo una storia. Non avevamo un modo di entrare. Abbiamo resistito per un po'”. Il regista ha dichiarato di aver accettato dopo aver letto l’idea dello sceneggiatore Stephen McFeely: “Un giorno, Stephen McFeely, uno dei nostri principali collaboratori, ha detto ‘Ho un’idea’. Abbiamo pensato 'Questa è la storia! Quella storia deve essere raccontata, è una storia davvero potente!’”.

Dopo aver interpretato Iron Man in dieci film, Robert Downey Jr. tornerà con il nuovo ruolo del Dottor Destino. Presenti anche Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta Mejía, Ebon Moss-Bachrach e Simu Liu. Inoltre, nel cast Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Alan Cumming, Rebecca Romijn, Channing Tatum e Pedro Pascal. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane il 16 dicembre 2026.

Tra i film diretti dai fratelli Russo ricordiamo Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, quest’ultimo divenuto il secondo maggior successo al botteghino nella storia del cinema grazie agli oltre 2.700.000.000 di dollari incassati a livello internazionale.