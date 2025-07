Esce "I fantastici 4 - Gli inizi", le curiosità e cosa sapere sul film

Il 23 luglio Mister Fantastic, la Donna Invisibile, La Cosa e la Torcia Umana arrivano sul grande schermo per la prima pellicola della “fase sei” dell'Universo Marvel. Già annunciato il sequel. Dalla trama al cast: tutte le informazioni in circolazione

Mister Fantastic, la Donna Invisibile, La Cosa e la Torcia Umana tornano sul grande schermo in I fantastici 4 - Gli Inizi. Il film esce al cinema in Italia il 23 luglio ed è il secondo reboot della serie e il primo della “Fase Sei” del MCU. Si tratta della 37esima produzione Marvel Cinematic Universe e la pellicola è diretta da Mark Shakman. In 130 minuti gli spettatori saranno immersi nelle avventure dei quattro supereroi.

La trama de I Fantastici 4 - Gli inizi I quattro protagonisti, in seguito a una delicata missione spaziale, acquisiscono poteri straordinari che li trasformano nella cosiddetta Prima Famiglia Marvel. Ambientato in un vivido mondo retro-futuristico ispirato agli anni Sessanta, il film segue i quattro mentre cercano di bilanciare le loro responsabilità eroiche con la forza dei legami familiari, in un contesto dove la posta in gioco è altissima. I Fantastici Quattro si troveranno ad affrontare una delle sfide più ardue della loro vita: difendere la Terra da Galactus, una vorace divinità cosmica intenzionata a divorare il pianeta, accompagnata dal suo misterioso araldo, Silver Surfer. Vedi anche I Fantastici 4 - Gli inizi, il cast sul blue carpet alla première

L’indiscrezione sulla trama completa (attenzione spoiler) A quasi un mese dall’uscita del film al cinema, l’intera trama è trapelata sul web, inclusa la scena post credit. Il materiale sarebbe stato distribuito su Reddit, una piattaforma che notoriamente ha accolto presunti leak poi rivelatisi falsi, ma una fonte vicina alla produzione conferma che si tratta effettivamente di informazioni confermate. Dalle indiscrezioni, le prime immagini mostreranno un montaggio delle battaglie passate della Prima Famiglia Marvel contro l’Uomo Talpa e "Red Ghost e i suoi scimpanzé". Sue Storm scopre di essere incinta poco prima che Silver Surfer arrivi sulla Terra per annunciare la prossima venuta di Galactus. I Fantastici Quattro seguiranno l’Araldo del Divoratore di Mondi nello spazio e dentro una gigantesca navicella, dove l’entità cosmica offrirà loro una scelta: finire distrutti assieme al pianeta o consegnargli Franklin, il figlio di Sue e Reed. Gli eroi rifiutano e così comincia la battaglia finale. Dopo i titoli di coda si vedrà Sue che legge una fiaba a Franklin. Quando la donna si alza per prendere un altro libro, si sente il rumore di un dispositivo di teletrasporto alle sue spalle. Quando si gira, si blocca e il libro le scivola di mano: davanti a lei si trova il Dottor Destino. La figura ammantata, di cui non si vedrà il volto, tiene in una mano la sua iconica maschera (realizzata in CGI) e nell’altra un Franklin privo di sensi. Stacco sul nero e la classica scritta "I Fantastici 4 ritorneranno". Vedi anche I Fantastici Quattro: Gli Inizi, un nuovo teaser del film

Il cast del film Nel cast l’attore hollywoodiano del momento Pedro Pascal è stato scelto per interpretare Mister Fantastic/Reed Richards, Vanessa Kirby è Susan “Sue” Storm/Donna Invisibile, Ebon Moss-Bachrach è Ben Grimm/La Cosa e Joseph Quinn è Johnny Storm/Torcia Umana. L’antagonista Galactus è interpretato da Ralph Ineson mentre Julia Garner recita nel ruolo del suo araldo Silver Surfer. Tra gli interpreti ci sono anche Paul Walter Houser e John Malkovich. Vedi anche I Fantastici 4: Gli Inizi, il trailer spoilera un personaggio Marvel

Produzione e trailer Il primo trailer de I fantastici 4 - Gli inizi è stato pubblicato il 4 febbraio 2025 a seguito di una diretta, quello finale è invece stato rilasciato a fine giugno. La pellicola inizialmente sarebbe dovuta uscire l'8 novembre 2024, poi rimandata al 14 febbraio 2025 e infine al 23 luglio. Il 19 giugno 2025 è stato annunciato lo sviluppo di un sequel del film. La storia narrata ne I Fantastici 4 - Gli inizi si svolge in una linea temporale parallela a quella del MCU principale. È la prima volta che la Marvel annuncia la presenza di una sequenza post-credits prima dell'uscita del film. Leggi anche Fantastici 4: Gli Inizi, regista svela come verrà introdotto Galactus