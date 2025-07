I Fantastici 4 - Gli inizi, il cast alla première a Londra. FOTO | Sky

Il tour globale di promozione del 37esimo film del Marvel Cinematic Universe fa tappa nella City per due giorni di photocall e incontri con i fan conditi da appuntamenti speciali e anteprime. Bagno di folla per i membri del cast a Southwork, per l'anteprima al BFI IMAX, una notte dove tutto si è tinto di azzurro, dall'allestimento ai look dei protagonisti. Il film arriverà nelle sale del Regno Unito il 24 luglio, un giorno dopo l'uscita nei cinema italiani



A cura di Vittoria Romagnuolo