Spider-Man: Brand New Day, Tramell Tillman nel cast del film

l cast Spider-Man: Brand New Day dà ufficialmente il benvenuto a Tramell Tillman.
La produzione del nuovo film sull’Uomo Ragno continua ad arricchirsi di nuovi volti. Dopo settimane di indiscrezioni che parlavano anche di una possibile partecipazione di Florence Pugh, è arrivata la conferma di una nuova presenza nel progetto targato Marvel e Sony: il divo noto per i suoi ruoli in Scissione e Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tramell Tillman per l’appunto.
Il suo ruolo è ancora avvolto dal segreto. Così come accaduto per Sadie Sink e Liza Colón-Zayas, non è stato ancora reso pubblico quale personaggio interpreterà Tillman. Alcune indiscrezioni non confermate sostengono che l’attore, già candidato agli Emmy Awards, potrebbe dare il volto a Tombstone, uno dei potenziali antagonisti che dovrebbero apparire nel corso della storia di Spider-Man: Brand New Day. Si tratta, tuttavia, di voci non ufficiali, e l’identità del suo ruolo resta per ora riservata.
Un film costruito nel massimo riserbo
La riservatezza accompagna l’intera lavorazione di Spider-Man: Brand New Day. I personaggi interpretati da Sadie Sink e Liza Colón-Zayas rimangono infatti avvolti dal mistero, senza alcuna anticipazione da parte della produzione. Anche per Jacob Batalon, che tornerà a interpretare Ned Leeds, non si prevede una presenza di rilievo: stando a quanto riportato da Variety, il suo contributo dovrebbe essere limitato a un ruolo secondario.
La carriera recente di Tramell Tillman
L’attore statunitense è reduce dalla partecipazione a Mission: Impossible - The Final Reckoning, in cui ha recitato al fianco di Tom Cruise. I suoi prossimi impegni lo vedranno protagonista in Your Mother Your Mother Your Mother, prodotto da Amazon MGM, e in Good Sex, nuovo progetto firmato da Netflix con la regia di Lena Dunham.
Con l’ingresso di Tramell Tillman, Spider-Man: Brand New Day conferma ancora una volta la volontà di puntare su un cast eterogeneo e di grande richiamo, mantenendo intatto, però, il riserbo sugli elementi narrativi centrali.
