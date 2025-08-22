Spider-Man: Brand New Day, Tramell Tillman nel cast del film

La produzione del nuovo film sull’Uomo Ragno continua ad arricchirsi di nuovi volti. Dopo settimane di indiscrezioni che parlavano anche di una possibile partecipazione di Florence Pugh, è arrivata la conferma di una nuova presenza nel progetto targato Marvel e Sony: il divo noto per i suoi ruoli in Scissione e Mission: Impossible - The Final Reckoning

l cast Spider-Man: Brand New Day dà ufficialmente il benvenuto a Tramell Tillman.

Il suo ruolo è ancora avvolto dal segreto. Così come accaduto per Sadie Sink e Liza Colón-Zayas, non è stato ancora reso pubblico quale personaggio interpreterà Tillman. Alcune indiscrezioni non confermate sostengono che l’attore, già candidato agli Emmy Awards, potrebbe dare il volto a Tombstone, uno dei potenziali antagonisti che dovrebbero apparire nel corso della storia di Spider-Man: Brand New Day. Si tratta, tuttavia, di voci non ufficiali, e l’identità del suo ruolo resta per ora riservata.