Le dichiarazioni dello stylist

Il primo a rompere il silenzio era stato Law Roach, storico stylist di Zendaya, il 1° marzo sul red carpet degli Actor Awards 2026. Parlando con Access Hollywood, aveva dichiarato che "il matrimonio è già avvenuto, ve lo siete perso." Alla domanda del giornalista se fosse vero, aveva risposto ridendo: "È verissimo." Roach non è una figura secondaria nella vita dell'attrice. Dal 2023 si occupa esclusivamente del suo styling, dopo aver scelto di non seguire altre celebrità. Un rapporto professionale che poggia su un legame affettivo autentico: "Lei è la mia sorellina, ed è amore vero, non quello finto dell'industria", ha dichiarato in passato.

La storia d'amore

Zendaya e Tom Holland si sono conosciuti nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming. All'epoca entrambi sostenevano che la relazione fosse puramente platonica ma, nel luglio 2017, una fonte rivelò a People che i due stavano insieme. La conferma pubblica è arrivata solo nel 2021, quando Tom e Zendaya sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio in macchina. Holland non aveva nascosto il disagio per quella perdita di controllo sulla propria vita privata. "Uno degli aspetti negativi della nostra fama è che la privacy non è più sotto il nostro controllo, e un momento che pensi sia tra due persone che si amano molto ora è un momento condiviso con il mondo intero" , dichiarò a GQ. Zendaya aggiunse: "Quando ami davvero qualcuno, ci sono momenti che vorresti fossero solo vostri." Il fidanzamento è arrivato in modo altrettanto discreto. Ai Golden Globe 2025, l'attrice è apparsa sul red carpet con un diamante evidente all'anulare sinistro. Il giorno dopo TMZ ha confermato la notizia citando fonti vicine alla coppia, secondo cui Holland "aveva sempre saputo che era quella giusta." Qualche mese dopo, Holland ha corretto pubblicamente un giornalista che aveva definito Zendaya la sua "ragazza": "Fidanzata", ha precisato.