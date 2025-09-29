Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland aggiorna i fan dopo l'incidente

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spider-Man: Brand New Day, l'aggiornamento di Tom Holland sulle sue condizioni di salute

Cinema
©Getty

L'attore è tornato sui social dopo l'incidente sul set che gli ha provocato un lieve trauma cranico. Dopo l'apparizione all'evento benefico Brother's Trust organizzato dai suoi genitori ha commentato sotto un reel di IG "Mi sento meglio e mi sto riprendendo”

Tom Holland, a seguito dell’infortunio occorso nelle scorse settimane sul set di Spider-Man: Brand New Day, ha voluto aggiornare i fan sul suo stato di salute. Attraverso il suo profilo Instagram, l’attore britannico ha raccontato di sentirsi meglio e di essere in fase di recupero, mentre la ripresa delle scene con il protagonista era fissata per oggi, 29 settembre. Dopo l’incidente, che gli aveva causato una lieve commozione cerebrale, Holland aveva osservato una settimana di stop per potersi riprendere completamente.

IL POST SUI SOCIAL 

Holland ha inoltre condiviso la sua esperienza durante un evento di beneficenza organizzato dalla sua famiglia, il Brother’s Trust, svoltosi sabato 20 settembre quindi pochi giorni dopo l’incidente sul set. “Che serata! Un altro enorme successo. Il Brother’s Trust significa per me più di quanto potrei mai esprimere e devo ringraziare di cuore mia madre e le sue meravigliose amiche per aver organizzato un’altra serata incredibile. Raccogliere fondi per cause fantastiche e divertirsi”, ha scritto l’attore sotto un reel pubblicato su Instagram.

 

Potrebbe interessarti

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland svela il costume del film

Sempre nel post, Holland si è scusato: “Mi dispiace essere andato via prima ma mi sento meglio e mi sto riprendendo”. Ha concluso ringraziando suo padre per aver preso il suo posto durante l’evento: “Un enorme ringraziamento a mio padre per aver preso il mio posto”.

 

Al momento non è ancora certo se sia di nuovo stato dato il ciak per le riprese nella giornata prefissata, ma è confermato che l’uscita in sala non subirà ritardi: il film uscirà regolarmente il 31 luglio 2026. Nel cast, oltre a Holland, figurano la fidanzata Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Michael Mando e le novità Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano e Marvin Jones III.

FOTOGALLERY

©Webphoto

1/7
Cinema

Spider-Man 2, il cast del film

Va in onda su Italia 1, lunedì 14 aprile, il film del 2004 diretto da Sam Raimi, sequel di Spider-Man. A vestire i panni del supereroe è, ancora una volta, Tobey Maguire

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland aggiorna i fan dopo l'incidente

Cinema

L'attore è tornato sui social dopo l'incidente sul set che gli ha provocato un lieve trauma...

Mel Gibson allo stadio per Roma-Verona (con sciarpa giallorossa). FOTO

Spettacolo

L'attore si trova nella Capitale per girare La Passione di Cristo – La Resurrezione. Il...

Superman, James Gunn: “Non l’ho scritto pensando alla Palestina"

Cinema

Il regista, intervistato da Variety, spiega che la sceneggiatura era stata completata nel maggio...

Morto Federico Grassi, attore teatrale che lavorò con Gassmann e Fo

Spettacolo

Sabato 27 settembre, all'età di 67 anni, si è spento l'artista che - dal 2006 al 2010 - ha...

Bad Bunny sarà il protagonista dell'Halftime Show del Super Bowl 2026

Musica

Il prossimo 8 febbraio il musicista portoricano si esibirà in uno degli eventi televisivi e...

Spettacolo: Per te