Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland aggiorna i fan dopo l'incidente

Spider-Man: Brand New Day, l'aggiornamento di Tom Holland sulle sue condizioni di salute
L'attore è tornato sui social dopo l'incidente sul set che gli ha provocato un lieve trauma cranico. Dopo l'apparizione all'evento benefico Brother's Trust organizzato dai suoi genitori ha commentato sotto un reel di IG "Mi sento meglio e mi sto riprendendo”
Tom Holland, a seguito dell’infortunio occorso nelle scorse settimane sul set di Spider-Man: Brand New Day, ha voluto aggiornare i fan sul suo stato di salute. Attraverso il suo profilo Instagram, l’attore britannico ha raccontato di sentirsi meglio e di essere in fase di recupero, mentre la ripresa delle scene con il protagonista era fissata per oggi, 29 settembre. Dopo l’incidente, che gli aveva causato una lieve commozione cerebrale, Holland aveva osservato una settimana di stop per potersi riprendere completamente.
IL POST SUI SOCIAL
Holland ha inoltre condiviso la sua esperienza durante un evento di beneficenza organizzato dalla sua famiglia, il Brother’s Trust, svoltosi sabato 20 settembre quindi pochi giorni dopo l’incidente sul set. “Che serata! Un altro enorme successo. Il Brother’s Trust significa per me più di quanto potrei mai esprimere e devo ringraziare di cuore mia madre e le sue meravigliose amiche per aver organizzato un’altra serata incredibile. Raccogliere fondi per cause fantastiche e divertirsi”, ha scritto l’attore sotto un reel pubblicato su Instagram.
Sempre nel post, Holland si è scusato: “Mi dispiace essere andato via prima ma mi sento meglio e mi sto riprendendo”. Ha concluso ringraziando suo padre per aver preso il suo posto durante l’evento: “Un enorme ringraziamento a mio padre per aver preso il mio posto”.
Al momento non è ancora certo se sia di nuovo stato dato il ciak per le riprese nella giornata prefissata, ma è confermato che l’uscita in sala non subirà ritardi: il film uscirà regolarmente il 31 luglio 2026. Nel cast, oltre a Holland, figurano la fidanzata Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Michael Mando e le novità Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano e Marvin Jones III.
©Webphoto
