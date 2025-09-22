Tom Holland, incidente sul set di Spider-Man: Brand-New Day

L’attore, impegnato nelle riprese del nuovo capitolo della saga Marvel dallo scorso agosto, è caduto battendo la testa. Trasportato in ospedale, è stato dimesso dopo poche ore ma ha comunque deciso di prendersi una pausa dal set

Lieve commozione cerebrale per Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day , l’incidente è avvenuto durante le riprese ai Leavesden Studios di Londra, quando l’attore è caduto battendo la testa. Holland avrebbe deciso di prendersi una pausa di alcuni giorni dal set, come ha raccontato il padre Dominic in occasione di una cena di beneficenza.

Subito dopo l’accaduto è stata chiamata un’ambulanza che ha trasportato l’attore in ospedale. Dopo alcuni controlli, Holland è stato dimesso nel giro di poche ore. Il giorno seguente ha comunque preso parte a un evento di beneficenza organizzato dalla sua famiglia nella sede della casa d’aste Christie’s a Londra, lasciando tuttavia la serata in anticipo. All’iniziativa erano presenti i familiari, Zendaya — compagna di Holland e coprotagonista del film — e altri ospiti.

A PROPOSITO DEL FILM…

"Una storia emozionante e mai vista prima", ha dichiarato il regista Destin Daniel Cretton parlando di Spider-Man: Brand New Day. Le riprese sono iniziate lo scorso agosto, ma quelle che coinvolgono Holland sono al momento interrotte. L’uscita nelle sale è fissata per il 31 luglio 2026 e, almeno per ora, l’incidente non dovrebbe comportare cambiamenti nel calendario. Lo stesso Holland aveva anticipato: "Lo so che vi abbiamo lasciato con un enorme cliffhanger alla fine di Spider-Man: No Way Home, quindi Spider-Man: Brand New Day sarà un nuovo inizio. È esattamente quello. Questo è tutto ciò che posso dire".

Nel cast, oltre a Zendaya nel ruolo di MJ Watson e Jacob Batalon nei panni di Ned, compaiono anche Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Michael Mando e le new entry Sadie Sink, Tramell Tillman e Liza Colón-Zayas. Con questo film, Tom Holland indossa il costume dell’Uomo Ragno per la quarta volta dopo Homecoming, Far From Home e No Way Home.