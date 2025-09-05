Il film segna la settima apparizione dell'attore nel Marvel Cinematic Universe, e il suo quarto film indipendente di Spider-Man. Tuttavia, questa volta, il suo coinvolgmento sarà maggiore

La produzione di Spider-Man: Brand New Day è iniziata a Glasgow, in Scozia, con Holland da subito impegnato in mirabolanti scene d'azione (si è persino aggirato su un carro armato per la strada principale di Glasgow!).

"Ciò che è stato davvero divertente, di quest'ultimo film, è stato disegnare la tuta , far parte di quel processo e capire cosa volevamo provare a realizzare", ha detto Tom Holland riguardo al grado di coinvolgimento maggiore che questa volta ha avuto. " Ho setacciato attivamente Internet e cercato di capire cosa si aspettassero i fan da un film di Spider-Man : è ciò che mi ha guidato. Credo che a volte i produttori fossero stanchi di me, ma era importante farlo: in fondo, realizziamo questi film per i fan".

Tom Holland è attualmente impegnato nella produzione di Spider-Man: Brand New Day , che segna la sua settima apparizione nel Marvel Cinematic Universe e il suo quarto film indipendente di Spider-Man .

Cosa sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Quarto capitolo cinematografico con Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man, in uscita il 31 luglio 2026, Spider-Man: Brand New Day è una coproduzione Sony Pictures-Marvel Studios, parte della Fase Sei dell’MCU. Alla regia c’è Destin Daniel Cretton, già autore di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, mentre il copione è stato affidato al collaudato duo Chris McKenna ed Erik Sommers, sceneggiatori dei precedenti Spider-Man con Tom Holland. Il titolo richiama la saga a fumetti del 2008, suggerendo simbolicamente un “nuovo inizio” per l’eroe, dopo gli episodi turbolenti di No Way Home.

Le riprese sono iniziate lo scorso agosto a Glasgow, scelto come controfigura per New York: le vie del centro sono state trasformate con taxi gialli, bus NYPD e segnaletica americana, in un ritorno al “cinema alla vecchia maniera". Un aspetto, questo, che ha reso particolarmente felice Tom Holland: girare nuovamente in location reali gli ha permesso di recuperare l’energia delle riprese in esterna, meno vincolate dalle restrizioni degli anni passati.

Il cast

Tom Holland torna nei panni di Peter Parker / Spider-Man, protagonista indiscusso del film. Zendaya è stata confermata nel ruolo di Michelle “MJ” Jones-Watson, Jason Batalon in quelli di Ned Leeds.

Tra le new entry troviamo Sadie Sink, ingaggiata in un ruolo non ancora dichiarato (secondo i fan, potrebbe vestire i panni della mutante degli X-Men Jean Grey oppure un personaggio classico come Gwen Stacy). Liza Colón-Zayas (The Bear) è stata anch’essa ufficialmente confermata nel cast in un ruolo ancora segreto, mentre Mark Ruffalo sarà Bruce Banner / Hulk, aumentando la dimensione “Avengers” del film e offrendo un ponte narrativo tra la saga personale di Spider-Man e il più ampio universo Marvel. Infine, Jon Bernthal torna come Frank Castle / Punisher, Michael Mando riprende il personaggio di Mac Gargan / Scorpion, mentre Tramell Tillman avrà un ruolo ancora misterioso.