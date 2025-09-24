Spider-Man: il ricovero di Holland causerà una perdita di 10,5 milioni

Spider-Man: il ricovero di Tom Holland causerà una perdita di 10,5 milioni di sterlineCinema
Negli scorsi giorni una brutta caduta ha causato una lieve commozione cerebrale all'attore britannico. Lo stop delle riprese per una settimana costerà (molto) in termini economici ma non dovrebbe far slittare l'uscita in sala
Le riprese del nuovo film Marvel Spider-Man: Brand New Day (VIDEO) si sono fermate per circa una settimana dopo l’infortunio del protagonista interpretato da Tom Holland. L’attore, 29 anni, ha riportato una lieve commozione cerebrale durante le registrazioni di una scena d’azione, costringendo la produzione a una sospensione che avrà un costo stimato di 10,5 milioni di sterline.
I costi di uno stop milionario
Spider-Man: Brand New Day, quarto film del Multi Cinematic Universe, ha un budget stimato di 200 milioni di dollari (circa 150 milioni di sterline). Secondo il Daily Mail, la sospensione costerà ai produttori ben 1,5 milioni di sterline al giorno, fino a quando non si potrà tornare a girare. Fonti interne all’industria hanno chiarito che le spese legate alla produzione — come l’affitto degli studi, delle attrezzature e la manutenzione dei set — continuano (naturalmente) a pesare anche durante lo stop. Il cast stellare, che include anche la fidanzata di Holland, Zendaya, deve comunque essere retribuito, così come devono essere coperti i costi aggiuntivi di alloggio dovuti al prolungamento delle riprese.
Un insider ha commentato: “È sempre un problema dover sospendere le riprese, ma per un film di questa portata si tratta di una vera e propria emicrania per produttori e studio. La troupe deve comunque essere pagata e ci sono anche i costi delle location secondarie da considerare. La salute viene prima di tutto, ma tutti sperano che le macchine da presa possano tornare a girare il prima possibile”.
Altri addetti ai settori hanno continuato: “In una produzione delle dimensioni di Spider-Man i costi quotidiani sono enormi. Se si considerano cast, troupe, location, attrezzature e la macchina logistica che muove un blockbuster, ogni giorno di riprese può costare tra 1,5 e 2 milioni di sterline. Il problema è che, anche quando le riprese si fermano, molte di queste spese rimangono: la troupe deve comunque essere pagata, i set mantenuti, e le attrezzature restano a noleggio”. Uno stop del genere rappresenta “un danno economico significativo per lo studio, aumentando la pressione sulle tempistiche e sulla consegna del film”.
Cast e uscita confermata per il 2026
Nonostante la sospensione delle riprese, l’uscita del film resta confermata per luglio 2026. Il padre di Tom, Dominic, presente sabato a una cena di beneficenza a Mayfair, ha confermato che il figlio resterà lontano dal set per un po’. All'evento ha partecipato anche l'attore al fianco della fidanzata Zendaya, pare che Holland abbia però lasciato la serata in anticipo perché non si sentisse bene.
Sebbene il cast definitivo non sia ancora stato annunciato, si ritiene che l'attore britannico reciterà al fianco di Sadie Sink, 23 anni, star di Stranger Things. Zendaya interpreterà ancora una volta MJ, la fidanzata di Peter Parker.
