Spider-Man: il ricovero di Holland causerà una perdita di 10,5 milioni

Le riprese del nuovo film Marvel Spider-Man: Brand New Day ( VIDEO ) si sono fermate per circa una settimana dopo l’infortunio del protagonista interpretato da Tom Holland . L’attore, 29 anni, ha riportato una lieve commozione cerebrale durante le registrazioni di una scena d’azione, costringendo la produzione a una sospensione che avrà un costo stimato di 10,5 milioni di sterline.

Spider-Man: Brand New Day , quarto film del Multi Cinematic Universe, ha un budget stimato di 200 milioni di dollari (circa 150 milioni di sterline). Secondo il Daily Mail , la sospensione costerà ai produttori ben 1,5 milioni di sterline al giorno, fino a quando non si potrà tornare a girare. Fonti interne all’industria hanno chiarito che le spese legate alla produzione — come l’affitto degli studi, delle attrezzature e la manutenzione dei set — continuano (naturalmente) a pesare anche durante lo stop. Il cast stellare, che include anche la fidanzata di Holland, Zendaya, deve comunque essere retribuito, così come devono essere coperti i costi aggiuntivi di alloggio dovuti al prolungamento delle riprese.

Un insider ha commentato: “È sempre un problema dover sospendere le riprese, ma per un film di questa portata si tratta di una vera e propria emicrania per produttori e studio. La troupe deve comunque essere pagata e ci sono anche i costi delle location secondarie da considerare. La salute viene prima di tutto, ma tutti sperano che le macchine da presa possano tornare a girare il prima possibile”.

Altri addetti ai settori hanno continuato: “In una produzione delle dimensioni di Spider-Man i costi quotidiani sono enormi. Se si considerano cast, troupe, location, attrezzature e la macchina logistica che muove un blockbuster, ogni giorno di riprese può costare tra 1,5 e 2 milioni di sterline. Il problema è che, anche quando le riprese si fermano, molte di queste spese rimangono: la troupe deve comunque essere pagata, i set mantenuti, e le attrezzature restano a noleggio”. Uno stop del genere rappresenta “un danno economico significativo per lo studio, aumentando la pressione sulle tempistiche e sulla consegna del film”.