Odissea, i costumi e il loro significato nel film di Nolan. FOTO

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Odissea di Nolan è un'opera completa dove anche i costumi, firmati dalla statunitense Ellen Mirojnick, concorrono al racconto attraverso elementi visivi chiari e, tutto sommato, piuttosto semplici. Il regista e la costumista non hanno voluto strafare. Nolan non voleva cadere nel cliché del kolossal grandioso, sul modello di quelli classici con spade e sandali. La storia è antichissima, trasmessa oralmente, si prestava dunque a interpretazioni fantasiose. I costumi dovevano essere essenziali, poveri, se necessario, nei tessuti ma non nel significato.

Odissea, la recensione del film di Christopher Nolan: Omero e l’epica della fragilità