Odissea, i costumi e il loro significato nel film di Nolan. FOTO

Odissea, i costumi e i significati simbolici nel film di Christopher Nolan. FOTO
"Odissea" di Nolan è un'opera stratificata, nella quale ogni elemento concorre alla trasmissione del messaggio finale: il viaggio all'interno di se stesso, attraverso quello fisico verso casa, di un uomo, Ulisse, consumato dai suoi dilemmi morali e dall'apprensione per la fine imminente della civiltà. I costumi, come sempre nel grande cinema d'autore, non sono puro espediente estetico ma elementi chiave per capire i personaggi e definire meglio la storia
A cura di Vittoria Romagnuolo