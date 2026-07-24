Odissea, i costumi e il loro significato nel film di Nolan. FOTO

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Lo speciale sull'Odissea di Christopher Nolan
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Odissea, i costumi e i significati simbolici nel film di Christopher Nolan. FOTO

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Universal via Webphoto

"Odissea" di Nolan è un'opera stratificata, nella quale ogni elemento concorre alla trasmissione del messaggio finale: il viaggio all'interno di se stesso, attraverso quello fisico verso casa, di un uomo, Ulisse, consumato dai suoi dilemmi morali e dall'apprensione per la fine imminente della civiltà. I costumi, come sempre nel grande cinema d'autore, non sono puro espediente estetico ma elementi chiave per capire i personaggi e definire meglio la storia

A cura di Vittoria Romagnuolo

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