Odissea, da Penelope a Elena di Troia, le attrici delle donne del mito

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Lo speciale sull'Odissea di Christopher Nolan
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Odissea, da Penelope a Elena di Troia, le attrici che hanno interpretato le donne del mito

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Il kolossal di Christopher Nolan riporta al cinema il viaggio di Ulisse, chiamando a raccolta un cast stellare. Ma come è cambiato il volto delle eroine omeriche nel tempo? Dalla magnetica Penelope di Hathaway alle dive senza tempo come Silvana Mangano e Irene Papas, ripercorriamo la storia delle donne che hanno segnato il mito. Un viaggio tra cinema e letteratura, dove la bellezza e il talento rendono il racconto immortale

(a cura di Massimo Vallorani)

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