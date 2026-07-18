Odissea, da Penelope a Elena di Troia, le attrici delle donne del mito

Odissea, da Penelope a Elena di Troia, le attrici che hanno interpretato le donne del mito
Il kolossal di Christopher Nolan riporta al cinema il viaggio di Ulisse, chiamando a raccolta un cast stellare. Ma come è cambiato il volto delle eroine omeriche nel tempo? Dalla magnetica Penelope di Hathaway alle dive senza tempo come Silvana Mangano e Irene Papas, ripercorriamo la storia delle donne che hanno segnato il mito. Un viaggio tra cinema e letteratura, dove la bellezza e il talento rendono il racconto immortale
(a cura di Massimo Vallorani)