Odissea, da Penelope a Elena di Troia, le attrici delle donne del mito

4/12 ©Webphoto

Circe (Juliette Mayniel, 1968) L’algida Juliette Mayniel nello sceneggiato RAI ha costruito una Circe enigmatica, sospesa tra il mito e l’incubo. Il suo volto, di una bellezza quasi extraterrestre, ha dato corpo a una maga che non è solo carnefice di uomini, ma custode di segreti proibiti. Tra fumi e incantesimi, la Mayniel ha saputo comunicare una malinconia che va oltre la seduzione. Un’interpretazione iconica, che ha segnato un’epoca, restituendo la complessità di una figura divinamente pericolosa e inesorabilmente sola nel suo regno di isolamento eterno.

Odissea, la recensione del film di Christopher Nolan