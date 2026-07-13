The Odyssey di Christopher Nolan arriva in sala dal 16 luglio. Viaggio tra film e serie tv che hanno portato Ulisse sullo schermo: dalle origini mute a Kirk Douglas, dallo sceneggiato Rai Odissea a Nostos - Il ritorno, da Il disprezzo di Godard, dove l’Odissea diventa cinema nel cinema, a Fratello, dove sei? dei Coen. Tra adattamenti fedeli, tradimenti d’autore, sirene, ciclopi, Proci e reduci stremati, il poema di Omero continua a cercare la sua Itaca dentro ogni immagine e ogni ritorno mancato.