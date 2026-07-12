Odissea, gli attori che hanno interpretato Ulisse prima di Matt Damon

3/12 ©Webphoto

In Itaca - Il ritorno, Ralph Fiennes interpreta un Ulisse profondamente introspettivo, restituendo con misura il peso della memoria e della distanza. Il suo sguardo riflette la stanchezza del viaggio e la fragilità di un uomo che non trova più corrispondenza tra il ricordo e la realtà, di fronte a una terra che sente sua ma che ormai percepisce cambiata. Diretto da Uberto Pasolini e tratto dagli ultimi canti dell’"Odissea", il film affianca a Fiennes Juliette Binoche nel ruolo di Penelope e propone una rilettura intima e malinconica del ritorno dell’eroe a Itaca.

Christopher Nolan Mania: 8 film su Sky Cinema aspettando Odissea