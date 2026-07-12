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Aspettando L'Odissea, gli attori che hanno interpretato Ulisse prima di Matt Damon

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Dal carisma di Kirk Douglas alla profondità di Ralph Fiennes: ripercorriamo i volti che hanno dato vita a Ulisse prima dell'atteso ritorno di Matt Damon nel kolossal di Christopher Nolan, al cinema dal 16 luglio. Ecco la gallery degli interpreti di Odisseo tra cinema, TV e rivisitazioni d’autore. Un viaggio epico attraverso i decenni per scoprire come è cambiato il volto dell'eroe più famoso della storia

(a cura di Massimo Vallorani)

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