Christopher Nolan Mania su Sky Cinema: 8 film dall’11 luglio aspettando Odissea
In occasione dell’uscita al cinema di Odissea, dal 16 luglio, Sky Cinema dedica a Christopher Nolan una collezione speciale con otto film tra i più iconici della sua carriera. Dall’11 al 17 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e on demand, arrivano The Prestige, la trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception, Interstellar, Tenet e Dunkirk. Un viaggio tra illusioni, supereroi, guerra, sogni e tempo per riscoprire il cinema visionario del regista britannico in attesa della sua nuova epopea omerica
In occasione dell’uscita nelle sale di Odissea il 16 luglio, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, Sky Cinema rende omaggio ad uno dei registi più visionari e influenti del nostro tempo con un’imperdibile collezione con alcuni dei film più rappresentativi della sua carriera.
Dall’11 al 17 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand, un viaggio nel cinema di Nolan che, tra narrazioni complesse e spettacolari che intrecciano tempo, giochi d’identità e viaggi oltre i confini spazio-temporali, è riuscito nel corso della sua carriera a spaziare dalla fantascienza più ambiziosa ai cinecomic che hanno ridefinito il genere, fino ai racconti di guerra più crudi. Un’occasione unica per (ri)scoprire una filmografia capace di sorprendere e lasciare il segno.
The Prestige, la rivalità tra due illusionisti
Tra i film in programmazione The Prestige, thriller ricco di mistero e colpi di scena con Hugh Jackman, Christian Bale e Scarlett Johansson, che racconta l’ossessiva rivalità tra due illusionisti disposti a tutto pur di realizzare il numero perfetto.
La trilogia del Cavaliere Oscuro con Christian Bale
Spazio poi alla celebre trilogia del Cavaliere Oscuro, con Christian Bale nei panni di Batman. Si parte con Batman Begins, in cui Bruce Wayne intraprende il percorso che lo porterà a diventare il protettore di Gotham affrontando la minaccia della Lega delle Ombre.
Si prosegue con Il cavaliere oscuro, in cui Gotham viene sconvolta da una nuova minaccia rappresentata da Joker, interpretato da Heath Ledger: un nemico imprevedibile che costringerà Batman a confrontarsi con i propri limiti morali e con il prezzo della giustizia.
Chiude la trilogia Il cavaliere oscuro – Il ritorno, in cui un Bruce Wayne è costretto a tornare in azione per affrontare il temibile Bane, deciso a distruggere Gotham, in un potente scontro finale che mette in gioco il destino della città.
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Inception, Interstellar e Tenet: il tempo secondo Nolan
Passando alle opere che giocano con distorsioni spazio-temporali, Inception ne è l’emblema: Leonardo Di Caprio interpreta un ladro specializzato nell’infiltrarsi nei sogni per sottrarre informazioni riservate, chiamato questa volta a compiere l’impresa opposta: impiantare un’idea nella mente di un potente dirigente.
Sul versante della fantascienza si colloca invece Interstellar con protagonista Matthew McConaughey alla guida di una squadra di esploratori impegnata in un viaggio attraverso un tunnel spaziale alla ricerca di una nuova possibilità di sopravvivenza per l’umanità.
Si giunge infine a Tenet, spettacolare thriller di spionaggio con John David Washington protagonista di una missione che ruota attorno al concetto di inversione del tempo, uno degli elementi più affascinanti della filmografia di Nolan, capace di dare vita a sequenze d’azione sorprendenti e a una struttura narrativa ricca di sfide e colpi di scena
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Vision Distribution - Netflix - Eagle Pictures - Netflix (via Webphoto)
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Molti film d'azione e d'avventura, commedie e film romantici. Qualche biopic e diversi nuovi capitoli di franchise di successo, inclusi alcuni degli horror più visti in sala. Il mese di luglio è ricco di proposte per gli amanti del grande cinema. Ecco i titoli dell'estate delle varie piattaforme, da Sky Cinema a Neflix, Disney, Prime Video e Paramount A cura di Vittoria Romagnuolo