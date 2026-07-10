In occasione dell’uscita al cinema di Odissea, dal 16 luglio, Sky Cinema dedica a Christopher Nolan una collezione speciale con otto film tra i più iconici della sua carriera. Dall’11 al 17 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e on demand, arrivano The Prestige, la trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception, Interstellar, Tenet e Dunkirk. Un viaggio tra illusioni, supereroi, guerra, sogni e tempo per riscoprire il cinema visionario del regista britannico in attesa della sua nuova epopea omerica

In occasione dell’uscita nelle sale di Odissea il 16 luglio, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, Sky Cinema rende omaggio ad uno dei registi più visionari e influenti del nostro tempo con un’imperdibile collezione con alcuni dei film più rappresentativi della sua carriera.

Dall’11 al 17 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand, un viaggio nel cinema di Nolan che, tra narrazioni complesse e spettacolari che intrecciano tempo, giochi d’identità e viaggi oltre i confini spazio-temporali, è riuscito nel corso della sua carriera a spaziare dalla fantascienza più ambiziosa ai cinecomic che hanno ridefinito il genere, fino ai racconti di guerra più crudi. Un’occasione unica per (ri)scoprire una filmografia capace di sorprendere e lasciare il segno.